 Ronwen Williams: evitó una mayor goleada de Sudáfrica
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11 junio / 20:00
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Haiti HAI
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USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
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20/06 11:00 HS
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
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New Zealand NZE
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21/06 13:00 HS
Iran IRA
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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17/06 11:00 HS
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17/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
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Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica

por Amilcar Avila
Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica., Selección de Sudáfrica
Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica. / FOTO: Selección de Sudáfrica

El experimentado guardameta volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores porteros de África, pese a la derrota ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Aunque Sudáfrica no pudo evitar la derrota 2-0 frente a México en el partido inaugural del Mundial 2026, hubo un futbolista que salió del estadio con el reconocimiento de propios y extraños. Se trata de Ronwen Williams, el guardameta y capitán de los "Bafana Bafana", quien sostuvo a su selección durante buena parte del encuentro y evitó que la diferencia en el marcador fuera mucho más amplia.

A sus 34 años, Williams es mucho más que un portero para Sudáfrica. Es el líder de una generación que devolvió al país a una Copa del Mundo y uno de los futbolistas africanos más reconocidos de la actualidad. Actualmente defiende los colores del Mamelodi Sundowns y porta también la cinta de capitán de la selección nacional.

Nacido el 21 de enero de 1992 en Gqeberha, antigua Port Elizabeth, Williams inició su formación en las categorías juveniles de SuperSport United antes de consolidarse como profesional en ese club. Tras más de una década como referente, dio el salto al Mamelodi Sundowns, donde continuó ampliando un palmarés que lo ha convertido en uno de los porteros más exitosos del fútbol sudafricano.

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Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2025 frente a México - Selección de Sudáfrica

Su fama internacional se disparó durante la Copa Africana de Naciones de 2024. En los cuartos de final ante Cabo Verde protagonizó una actuación histórica al detener cuatro lanzamientos en la tanda de penales, una marca inédita en el torneo y una de las exhibiciones más recordadas de un guardameta africano. Aquella actuación le permitió ser elegido como el mejor portero de la competición.

Los reconocimientos no tardaron en llegar. En 2024 fue distinguido como Guardameta Africano del Año y también apareció entre los mejores porteros del mundo en la clasificación del Trofeo Yashin, reservado para los especialistas más destacados del planeta.

Sin embargo, detrás de los éxitos deportivos existe una historia de superación. Williams creció en una comunidad marcada por la violencia y ha contado en varias ocasiones que el fútbol le permitió escapar de un entorno complicado. Incluso ha revelado que la muerte de su hermano Marvin sigue siendo una fuente de inspiración en cada uno de sus partidos.

Frente a México volvió a mostrar las cualidades que lo han convertido en referente: reflejos, liderazgo y capacidad para responder bajo presión. Sus intervenciones evitaron varios goles claros y mantuvieron a Sudáfrica con opciones durante gran parte del compromiso.

Aunque el resultado favoreció al conjunto mexicano, la actuación de Ronwen Williams confirmó que Sudáfrica cuenta con un guardián de primer nivel. En un encuentro difícil para los "Bafana Bafana", el capitán fue, una vez más, el último muro de resistencia.

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