 Fiesta y Protesta: Claves del Mundial 2026 en México
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Czech Republic Mexico South Africa South Korea
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Entre fiesta y protesta: siete claves para entender el arranque del Mundial 2026 en México

por Agencia EFE
Un aficionado anima previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México., EFE
Un aficionado anima previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México. / FOTO: EFE

La Copa del Mundo llega a México en medio de exigencias ciudadanas que buscan visibilizar problemas como las desapariciones, la falta de agua y las demandas por vivienda.

En medio de la efervescencia futbolera por el Mundial 2026, México recibe el torneo con una serie de demandas sociales que buscan aprovechar la atención internacional que acompaña al evento, desde la crisis de desapariciones y las protestas magisteriales hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público.

Entre operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales, la fiesta mundialista convive con una tensión latente en las calles cuyo alcance aún está por definirse.

Siete claves para entender el ambiente con el que el Mundial llega a México:

1. El Mundial toma las calles

En Ciudad de México, sede del partido inaugural en unas horas, la presencia del Mundial ya se extiende mucho más allá del estadio. Zonas para aficionados, conciertos y activaciones culturales han llevado el Mundial a plazas y espacios públicos de la capital.

2. Las demandas también

El ambiente mundialista no es el único que ocupa las calles. A la par de los preparativos para el torneo, la ciudad convive con operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos, maestros, vecinos y grupos antimundialistas han convocado acciones para visibilizar distintas demandas.

3. Los maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido uno de los actores más visibles en la antesala del Mundial y este jueves intentará llevar sus protestas hasta el Estadio Ciudad de México, Azteca, sede del partido inaugural.

Desde finales de mayo, miles de maestros mantienen un plantón en el Centro Histórico de la capital mexicana, a pocos metros del Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest.

El magisterio mantiene un conflicto abierto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de incumplir su promesa de campaña de reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, además de exigir aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

4. Crisis de desapariciones

Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones para aprovechar el Mundial como plataforma de visibilidad. Desde febrero anunciaron su intención de formar vallas humanas en los accesos al Estadio Azteca y mostrar a aficionados y medios internacionales una crisis que acumula más de 133.000 desaparecidos en México.

Las actividades comenzaron la noche del miércoles con una velada en las inmediaciones del estadio y continuarán durante la jornada inaugural con concentraciones, pegas de fichas de búsqueda y otras acciones convocadas por familiares y colectivos, incluidos los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

5. La ciudad en disputa

El Mundial también ha avivado reclamos sobre la ciudad que recibirá el torneo. Vecinos, comerciantes, trabajadoras sexuales y otros colectivos han cuestionado obras de infraestructura, desplazamientos y desalojos, así como procesos de gentrificación y turistificación que atribuyen a los preparativos.

Buena parte de esas tensiones se han concentrado en los alrededores del Estadio Azteca, donde organizaciones vecinales han denunciado impactos derivados de los preparativos para el Mundial.

6. Ciudad blindada

Vallas, filtros y miles de policías alrededor del Estadio Azteca han convertido la seguridad en una de las imágenes más visibles de la inauguración.

El alcance del operativo "Última Milla" ya quedó en evidencia al impedir que familiares de desaparecidos llegaran hasta la sede mundialista durante una velada la noche del miércoles.

7. El sur como epicentro

El sur de la capital concentra este jueves las principales tensiones alrededor de la inauguración.

Mientras el gobierno intenta blindar el Estadio Azteca, maestros, familiares de desaparecidos y otros grupos buscan acercar lo más posible sus reclamos al principal escenario del Mundial.

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