Canadá y Bosnia se enfrentan por primera vez en la historia

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por primera vez en su historia este viernes en Toronto, en un duelo que abrirá la actividad del Grupo B del Mundial 2026.

El Mundial 2026 pondrá frente a frente por primera vez a las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, se disputará este viernes 12 de junio a las 13:00 horas en el BMO Field de Toronto. Más allá de la importancia de sumar puntos desde el inicio de la competición, el partido tendrá un significado especial al tratarse del primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda su historia.

Para Canadá, esta será su tercera participación en una Copa del Mundo. El conjunto norteamericano busca escribir una nueva página en su historia futbolística, ya que en sus dos apariciones anteriores todavía no ha conseguido celebrar una victoria en la máxima cita del balompié. Ahora, con el respaldo de su afición y como uno de los países anfitriones del torneo, los canadienses intentarán aprovechar la oportunidad para romper esa estadística y comenzar con buen pie su camino mundialista.

Selección de Canadá en partido amistoso de la fecha FIFA de marzo 2026 - Canada Soccer

Primer duelo entre Canadá y Bosnia

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta apenas su segunda experiencia en una Copa del Mundo. Su debut mundialista se produjo en Brasil 2014, torneo en el que logró una actuación competitiva pese a no superar la fase de grupos.

La historia de la selección bosnia está estrechamente ligada a la independencia del país, proclamada tras el referéndum celebrado el 1 de marzo de 1992, cuando la mayoría de sus ciudadanos votó a favor de separarse de la antigua Yugoslavia. La independencia fue reconocida internacionalmente pocos meses después, permitiendo el desarrollo de sus propias instituciones deportivas y futbolísticas.

El compromiso contará con arbitraje argentino, encabezado por Facundo Tello como juez principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Además del atractivo deportivo que representa este inédito enfrentamiento, el partido se disputará en el marco de un Mundial histórico organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Con el debut de ambas selecciones en el Grupo B, el duelo promete emociones y la oportunidad de marcar un precedente en un historial que comenzará a escribirse sobre el césped de Toronto.

Bosnia dejó a Italia sin Mundial - Agencia EFE

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