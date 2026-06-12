 Canadá y Bosnia se enfrentan por primera vez en la historia
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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South Korea SKO
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Scotland SCO
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
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Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Canadá y Bosnia se enfrentan por primera vez en la historia

por Christoper Chang
Canadá logró ganar el grupo B de la Copa Oro 2025
Canadá logró ganar el grupo B de la Copa Oro 2025 / FOTO: @CANMNT_Official

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por primera vez en su historia este viernes en Toronto, en un duelo que abrirá la actividad del Grupo B del Mundial 2026.

El Mundial 2026 pondrá frente a frente por primera vez a las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, se disputará este viernes 12 de junio a las 13:00 horas en el BMO Field de Toronto. Más allá de la importancia de sumar puntos desde el inicio de la competición, el partido tendrá un significado especial al tratarse del primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda su historia.

Para Canadá, esta será su tercera participación en una Copa del Mundo. El conjunto norteamericano busca escribir una nueva página en su historia futbolística, ya que en sus dos apariciones anteriores todavía no ha conseguido celebrar una victoria en la máxima cita del balompié. Ahora, con el respaldo de su afición y como uno de los países anfitriones del torneo, los canadienses intentarán aprovechar la oportunidad para romper esa estadística y comenzar con buen pie su camino mundialista.

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Selección de Canadá en partido amistoso de la fecha FIFA de marzo 2026 - Canada Soccer

Primer duelo entre Canadá y Bosnia

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta apenas su segunda experiencia en una Copa del Mundo. Su debut mundialista se produjo en Brasil 2014, torneo en el que logró una actuación competitiva pese a no superar la fase de grupos.

La historia de la selección bosnia está estrechamente ligada a la independencia del país, proclamada tras el referéndum celebrado el 1 de marzo de 1992, cuando la mayoría de sus ciudadanos votó a favor de separarse de la antigua Yugoslavia. La independencia fue reconocida internacionalmente pocos meses después, permitiendo el desarrollo de sus propias instituciones deportivas y futbolísticas.

El compromiso contará con arbitraje argentino, encabezado por Facundo Tello como juez principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Además del atractivo deportivo que representa este inédito enfrentamiento, el partido se disputará en el marco de un Mundial histórico organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Con el debut de ambas selecciones en el Grupo B, el duelo promete emociones y la oportunidad de marcar un precedente en un historial que comenzará a escribirse sobre el césped de Toronto.

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Bosnia dejó a Italia sin Mundial - Agencia EFE
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