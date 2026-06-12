5 Jugadores de Canadá que Harán Historia en el Mundial 2026

Liderados por Alphonso Davies y Jonathan David, los canadienses, que este viernes debutan ante Bosnia y Herzegovina, confían en una generación llamada a marcar un antes y un después en su historia futbolística.

Canadá debuta este viernes en el Mundial 2026 con la ilusión de aprovechar su condición de anfitrión y conseguir la mejor actuación de su historia en el torneo. Para lograrlo, gran parte de sus esperanzas descansan en una generación que ha impulsado el crecimiento del futbol canadiense durante los últimos años.

Estas son cinco de las principales figuras que buscarán liderar al equipo dirigido por Jesse Marsch.

1. Alphonso Davies, el capitán y símbolo de una generación

Pocos jugadores representan tanto para Canadá como Alphonso Davies. El futbolista del Bayern Múnich fue incluido en la lista mundialista pese a arrastrar problemas físicos y es considerado la principal estrella del equipo. Su velocidad, capacidad ofensiva y liderazgo lo han convertido en el rostro del futbol canadiense a nivel internacional.

Davies llega al torneo como capitán de una selección que sueña con conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

Alphonso Davies, capitán de la Selección de Canadá - instagram @alphonsodavies

2. Jonathan David, el hombre gol

Si Canadá necesita goles, gran parte de la responsabilidad recaerá en Jonathan David. El delantero figura entre los máximos anotadores históricos de la selección y llega al Mundial como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su capacidad para definir dentro del área y aparecer en momentos importantes lo convierten en una de las piezas fundamentales del esquema canadiense.

3. Stephen Eustáquio, el cerebro del mediocampo

Todo equipo necesita un jugador capaz de conectar la defensa con el ataque, y en Canadá ese papel suele recaer en Stephen Eustáquio.

El mediocampista destaca por su visión de juego, capacidad para distribuir el balón y liderazgo dentro del campo. Su desempeño será clave para controlar el ritmo de los partidos y generar oportunidades para los atacantes.

Stephen Eustáquio es el cerebro en el mediocampo de Canadá - Redes

4. Tajon Buchanan, velocidad por las bandas

Uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel es Tajon Buchanan. Su capacidad para encarar rivales, generar espacios y aportar profundidad ofensiva lo convierten en un recurso valioso para Canadá.

La selección norteamericana espera que su velocidad y creatividad puedan marcar diferencias en partidos cerrados durante la fase de grupos.

5. Cyle Larin, experiencia y gol

Junto a Jonathan David, Cyle Larin integra una de las duplas ofensivas más peligrosas en la historia reciente de Canadá.

Su experiencia internacional y capacidad goleadora ofrecen una alternativa importante en ataque. Además, es uno de los jugadores con mayor recorrido dentro de la selección, algo que puede resultar determinante en un torneo de máxima exigencia.

La generación que quiere cambiar la historia

Canadá participa en su tercera Copa del Mundo y busca sumar los primeros puntos mundialistas de su historia. Con figuras consolidadas en ligas europeas y una afición que los respaldará en casa, los dirigidos por Jesse Marsch tienen una oportunidad única para escribir una página inédita para el fútbol canadiense.

El reto comienza en el Grupo B (los otros integrantes son Catar y Suiza), donde cada actuación de Davies, David, Eustáquio, Buchanan y Larin será observada con atención por un país que sueña con ver a su selección avanzar más lejos que nunca en un Mundial.

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