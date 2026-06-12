 5 Jugadores de Canadá que Harán Historia en el Mundial 2026
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
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Scotland Brazil Haiti Morocco
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Turkey Paraguay USA Australia
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Cinco figuras de Canadá que buscan hacer historia en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Alphonso Davies, el capitán de Canadá, FIFA
Alphonso Davies, el capitán de Canadá / FOTO: FIFA

Liderados por Alphonso Davies y Jonathan David, los canadienses, que este viernes debutan ante Bosnia y Herzegovina, confían en una generación llamada a marcar un antes y un después en su historia futbolística.

Canadá debuta este viernes en el Mundial 2026 con la ilusión de aprovechar su condición de anfitrión y conseguir la mejor actuación de su historia en el torneo. Para lograrlo, gran parte de sus esperanzas descansan en una generación que ha impulsado el crecimiento del futbol canadiense durante los últimos años.

Estas son cinco de las principales figuras que buscarán liderar al equipo dirigido por Jesse Marsch.

1. Alphonso Davies, el capitán y símbolo de una generación

Pocos jugadores representan tanto para Canadá como Alphonso Davies. El futbolista del Bayern Múnich fue incluido en la lista mundialista pese a arrastrar problemas físicos y es considerado la principal estrella del equipo. Su velocidad, capacidad ofensiva y liderazgo lo han convertido en el rostro del futbol canadiense a nivel internacional.

Davies llega al torneo como capitán de una selección que sueña con conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

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Alphonso Davies, capitán de la Selección de Canadá - instagram @alphonsodavies

2. Jonathan David, el hombre gol

Si Canadá necesita goles, gran parte de la responsabilidad recaerá en Jonathan David. El delantero figura entre los máximos anotadores históricos de la selección y llega al Mundial como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su capacidad para definir dentro del área y aparecer en momentos importantes lo convierten en una de las piezas fundamentales del esquema canadiense.

3. Stephen Eustáquio, el cerebro del mediocampo

Todo equipo necesita un jugador capaz de conectar la defensa con el ataque, y en Canadá ese papel suele recaer en Stephen Eustáquio.

El mediocampista destaca por su visión de juego, capacidad para distribuir el balón y liderazgo dentro del campo. Su desempeño será clave para controlar el ritmo de los partidos y generar oportunidades para los atacantes.

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Stephen Eustáquio es el cerebro en el mediocampo de Canadá - Redes

4. Tajon Buchanan, velocidad por las bandas

Uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel es Tajon Buchanan. Su capacidad para encarar rivales, generar espacios y aportar profundidad ofensiva lo convierten en un recurso valioso para Canadá.

La selección norteamericana espera que su velocidad y creatividad puedan marcar diferencias en partidos cerrados durante la fase de grupos.

5. Cyle Larin, experiencia y gol

Junto a Jonathan David, Cyle Larin integra una de las duplas ofensivas más peligrosas en la historia reciente de Canadá.

Su experiencia internacional y capacidad goleadora ofrecen una alternativa importante en ataque. Además, es uno de los jugadores con mayor recorrido dentro de la selección, algo que puede resultar determinante en un torneo de máxima exigencia.

La generación que quiere cambiar la historia

Canadá participa en su tercera Copa del Mundo y busca sumar los primeros puntos mundialistas de su historia. Con figuras consolidadas en ligas europeas y una afición que los respaldará en casa, los dirigidos por Jesse Marsch tienen una oportunidad única para escribir una página inédita para el fútbol canadiense.

El reto comienza en el Grupo B (los otros integrantes son Catar y Suiza), donde cada actuación de Davies, David, Eustáquio, Buchanan y Larin será observada con atención por un país que sueña con ver a su selección avanzar más lejos que nunca en un Mundial.

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