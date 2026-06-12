5 Claves del Día 2 del Mundial 2026

El segundo día de la Copa del Mundo trae partidos clave, figuras a seguir y datos que marcarán la agenda del torneo.

El balón no se detiene. Después del arranque del Mundial, la segunda jornada promete emociones con encuentros de alto interés, estrenos esperados y selecciones que intentarán dar el primer paso hacia los octavos de final. Aquí, cinco aspectos que marcarán el segundo día del torneo más visto del balompié.

1. México y Corea del Sur, los primeros ganadores

Julián Quiñones abrió el triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial, con un triunfo final por 2-0 completado por Raúl Jiménez y tres expulsados (Sithole y Zwane por el equipo africano y César Montes por el norteamericano), mientras que Corea del Sur levantó un 0-1 en contra frente a la República Checa con dos tantos en el segundo tiempo, con un gol y una asistencia de Hwang In-Beom, futbolista del Feyenoord neerlandés (2-1). México y Corea del Sur dominan el grupo A con tres puntos.

2. El regreso de Paraguay pendiente de Enciso

Julio Enciso se entrenó con el grupo en la última sesión previa al duelo de este viernes de Paraguay contra Estados Unidos en el grupo B y se prevé disponible para el choque entre la duda de si formará de inicio en el banquillo o como titular. "Está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores", explicó su técnico, el argentino Gustavo Alfaro. Es el regreso de su selección al Mundial, 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1). Está encuadrada en el grupo B, que se completa con Australia y Turquía.

3. Estados Unidos, contra las dudas

Estados Unidos, el rival de Paraguay, entra en juego en Inglewood entre su irregularidad. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros previos a "su" Mundial (1-2 con Alemania, 2-5 con Bélgica y 0-2 con Portugal). Sus precedentes, en cambio, le sonríen contra Paraguay, a la que ganó en sus tres choques más recientes, pero siempre por un único gol de diferencia.

4. Canadá y Bosnia, ocho partidos invictos

En Toronto se abre este viernes la nueva aventura de Canadá en el Mundial, frente a Bosnia-Herzegovina. El conjunto norteamericano, ante su tercera participación en este torneo, está invicto en sus últimos ocho compromisos, con tres triunfos y cinco empates. Su rival también atraviesa la misma racha. Ha llegado al Mundial vía repesca tras eliminar a Italia. El duelo lo dirigirá el árbitro argentino Facundo Tello.

5. Cristiano y Bernardo Silva, rumbo a Palm Beach

Después de un entrenamiento aún en su país por la mañana, Portugal emprenderá ya rumbo a Estados Unidos, en concreto a Palm Beach, donde aterrizará con la atracción absoluta de Cristiano Ronaldo y el foco de Bernardo Silva, que se perfila como nuevo fichaje del Real Madrid de José Mourinho, tras ser pretendido tanto por el Atlético de Madrid como por el Barcelona. La aparición del club blanco cambió sus planes, después de su anunciada salida del Manchester City.

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