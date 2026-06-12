 5 Claves del Día 2 del Mundial 2026
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El día 2 del Mundial, en 5 claves

por Amilcar Avila
Estados Unidos debuta hoy en el Mundial 2026 contra Paraguay., Selección EE. UU.
Estados Unidos debuta hoy en el Mundial 2026 contra Paraguay. / FOTO: Selección EE. UU.

El segundo día de la Copa del Mundo trae partidos clave, figuras a seguir y datos que marcarán la agenda del torneo.

El balón no se detiene. Después del arranque del Mundial, la segunda jornada promete emociones con encuentros de alto interés, estrenos esperados y selecciones que intentarán dar el primer paso hacia los octavos de final. Aquí, cinco aspectos que marcarán el segundo día del torneo más visto del balompié.

1. México y Corea del Sur, los primeros ganadores

Julián Quiñones abrió el triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial, con un triunfo final por 2-0 completado por Raúl Jiménez y tres expulsados (Sithole y Zwane por el equipo africano y César Montes por el norteamericano), mientras que Corea del Sur levantó un 0-1 en contra frente a la República Checa con dos tantos en el segundo tiempo, con un gol y una asistencia de Hwang In-Beom, futbolista del Feyenoord neerlandés (2-1). México y Corea del Sur dominan el grupo A con tres puntos.

2. El regreso de Paraguay pendiente de Enciso

Julio Enciso se entrenó con el grupo en la última sesión previa al duelo de este viernes de Paraguay contra Estados Unidos en el grupo B y se prevé disponible para el choque entre la duda de si formará de inicio en el banquillo o como titular. "Está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores", explicó su técnico, el argentino Gustavo Alfaro. Es el regreso de su selección al Mundial, 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1). Está encuadrada en el grupo B, que se completa con Australia y Turquía.

3. Estados Unidos, contra las dudas

Estados Unidos, el rival de Paraguay, entra en juego en Inglewood entre su irregularidad. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros previos a  "su" Mundial (1-2 con Alemania, 2-5 con Bélgica y 0-2 con Portugal). Sus precedentes, en cambio, le sonríen contra Paraguay, a la que ganó en sus tres choques más recientes, pero siempre por un único gol de diferencia.

4. Canadá y Bosnia, ocho partidos invictos

En Toronto se abre este viernes la nueva aventura de Canadá en el Mundial, frente a Bosnia-Herzegovina. El conjunto norteamericano, ante su tercera participación en este torneo, está invicto en sus últimos ocho compromisos, con tres triunfos y cinco empates. Su rival también atraviesa la misma racha. Ha llegado al Mundial vía repesca tras eliminar a Italia. El duelo lo dirigirá el árbitro argentino Facundo Tello.

5. Cristiano y Bernardo Silva, rumbo a Palm Beach

Después de un entrenamiento aún en su país por la mañana, Portugal emprenderá ya rumbo a Estados Unidos, en concreto a Palm Beach, donde aterrizará con la atracción absoluta de Cristiano Ronaldo y el foco de Bernardo Silva, que se perfila como nuevo fichaje del Real Madrid de José Mourinho, tras ser pretendido tanto por el Atlético de Madrid como por el Barcelona. La aparición del club blanco cambió sus planes, después de su anunciada salida del Manchester City.

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