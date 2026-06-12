 Dembélé defiende a Mbappé ante las constantes críticas
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Dembélé defiende a Mbappé ante las constantes críticas

por Christoper Chang
Foto: EFE
Celebración de Mbappé y Dembélé / FOTO:

El delantero del PSG respaldó públicamente a Kylian Mbappé y lamentó el constante escrutinio que enfrenta: "Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional".

Ousmane Dembélé salió en defensa de Kylian Mbappé y aseguró que las críticas dirigidas hacia el capitán de la selección francesa han sido desproporcionadas. El delantero del París Saint-Germain considera que el nivel de escrutinio al que está sometido su compañero va mucho más allá de lo estrictamente deportivo y que, en muchas ocasiones, se ignora la presión que conlleva ser una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

Mbappé continúa siendo uno de los futbolistas que más atención genera dentro y fuera de los terrenos de juego. Su rendimiento, sus decisiones y hasta aspectos de su vida cotidiana suelen convertirse en tema de debate público. Sin embargo, Dembélé cree que el atacante francés es juzgado de manera diferente al resto de los jugadores y que cualquier detalle relacionado con él termina adquiriendo una dimensión excesiva.

Foto embed
Ousmane Dembélé con la Selección de Francia - Selección de Francia

Esto dije Dembélé de Mbappé

En declaraciones concedidas al Diario Marca, Dembélé expresó su desacuerdo con el trato que recibe su compañero de selección. "Han sido muy injustos con él", afirmó el extremo francés. "Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé".

Además, añadió que la atención mediática suele centrarse en cuestiones insignificantes: "No deberían ser tan duros con él: si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines... Es demasiado. Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional".

Pese a la controversia que suele rodear al delantero, Dembélé destacó que la importancia de Mbappé dentro de la selección francesa permanece intacta. El atacante resaltó su liderazgo y la influencia positiva que ejerce en el grupo, tanto dentro como fuera del campo. "En la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán y un jugador muy importante", concluyó Dembélé.

Etiquetas
FútbolPSGMbappéDembéléSeleccionesDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver