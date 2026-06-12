Dembélé defiende a Mbappé ante las constantes críticas

El delantero del PSG respaldó públicamente a Kylian Mbappé y lamentó el constante escrutinio que enfrenta: "Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional".

Ousmane Dembélé salió en defensa de Kylian Mbappé y aseguró que las críticas dirigidas hacia el capitán de la selección francesa han sido desproporcionadas. El delantero del París Saint-Germain considera que el nivel de escrutinio al que está sometido su compañero va mucho más allá de lo estrictamente deportivo y que, en muchas ocasiones, se ignora la presión que conlleva ser una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

Mbappé continúa siendo uno de los futbolistas que más atención genera dentro y fuera de los terrenos de juego. Su rendimiento, sus decisiones y hasta aspectos de su vida cotidiana suelen convertirse en tema de debate público. Sin embargo, Dembélé cree que el atacante francés es juzgado de manera diferente al resto de los jugadores y que cualquier detalle relacionado con él termina adquiriendo una dimensión excesiva.

Ousmane Dembélé con la Selección de Francia - Selección de Francia

Esto dije Dembélé de Mbappé

En declaraciones concedidas al Diario Marca, Dembélé expresó su desacuerdo con el trato que recibe su compañero de selección. "Han sido muy injustos con él", afirmó el extremo francés. "Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé".

Además, añadió que la atención mediática suele centrarse en cuestiones insignificantes: "No deberían ser tan duros con él: si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines... Es demasiado. Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional".

Pese a la controversia que suele rodear al delantero, Dembélé destacó que la importancia de Mbappé dentro de la selección francesa permanece intacta. El atacante resaltó su liderazgo y la influencia positiva que ejerce en el grupo, tanto dentro como fuera del campo. "En la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán y un jugador muy importante", concluyó Dembélé.

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