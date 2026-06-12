Haití debe cambiar camiseta para Mundial 2026

La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026.

La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026. Lo anterior, luego de verse obligada a modificar su camiseta por un detalle relacionado con su diseño original.

La decisión ha generado un intenso debate entre aficionados, quienes consideran que el uniforme representaba un homenaje a la historia del país caribeño. El caso salió a la luz después de que se conociera que las autoridades encargadas de supervisar la indumentaria de las selecciones participantes solicitaron cambios en la camiseta diseñada por la marca colombiana Saeta.

El uniforme incluía una ilustración inspirada en la Batalla de Vertières, un hecho histórico ocurrido en 1803 que fue determinante para la independencia de Haití. La prenda había sido presentada como un tributo a la identidad nacional y a uno de los acontecimientos más importantes para el pueblo haitiano.

Sin embargo, las normas que regulan la vestimenta de las selecciones establecen que no pueden incluirse elementos que puedan interpretarse como mensajes políticos, militares o ideológicos. Aunque no se detalló públicamente qué parte específica del diseño provocó la observación, la referencia histórica fue considerada incompatible con los reglamentos vigentes para las competencias internacionales.

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Como resultado, la selección tuvo que adaptar el uniforme que utiliza durante su participación en el Mundial 2026. La noticia provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Muchos aficionados expresaron su desacuerdo con la decisión, argumentando que la ilustración representaba un símbolo cultural e histórico y no un mensaje político.

Otros usuarios, por el contrario, respaldaron la medida al considerar que las reglas deben aplicarse de manera uniforme para todos los equipos participantes.

¡La polémica inauguración canadiense! El público brilló por su ausencia La inauguración del Mundial 2026 en Canadá sorprendió por un detalle inesperado: cientos de asientos vacíos opacaron un espectáculo lleno de estrellas.

Desde Haití, tanto representantes de la federación como la empresa encargada del uniforme defendieron la propuesta original. Señalaron que la intención era destacar el orgullo nacional y recordar un episodio fundamental en la construcción de la nación haitiana, sin ningún interés de generar controversia.

La polémica llega en un momento especial para el combinado caribeño, que vive con entusiasmo su participación en el Mundial 2026.

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