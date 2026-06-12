 Haití debe cambiar camiseta para Mundial 2026
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12 junio / 19:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
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Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Organizadores del Mundial 2026 obligan a la selección de Haití a modificar su camiseta

por Monica Avila
Haití, Haití
Haití / FOTO: Haití

La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026.

La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026. Lo anterior, luego de verse obligada a modificar su camiseta por un detalle relacionado con su diseño original.

La decisión ha generado un intenso debate entre aficionados, quienes consideran que el uniforme representaba un homenaje a la historia del país caribeño. El caso salió a la luz después de que se conociera que las autoridades encargadas de supervisar la indumentaria de las selecciones participantes solicitaron cambios en la camiseta diseñada por la marca colombiana Saeta.

El uniforme incluía una ilustración inspirada en la Batalla de Vertières, un hecho histórico ocurrido en 1803 que fue determinante para la independencia de Haití. La prenda había sido presentada como un tributo a la identidad nacional y a uno de los acontecimientos más importantes para el pueblo haitiano.

Sin embargo, las normas que regulan la vestimenta de las selecciones establecen que no pueden incluirse elementos que puedan interpretarse como mensajes políticos, militares o ideológicos. Aunque no se detalló públicamente qué parte específica del diseño provocó la observación, la referencia histórica fue considerada incompatible con los reglamentos vigentes para las competencias internacionales.

Más de la selección de Haití en el Mundial 2026

Como resultado, la selección tuvo que adaptar el uniforme que utiliza durante su participación en el Mundial 2026. La noticia provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Muchos aficionados expresaron su desacuerdo con la decisión, argumentando que la ilustración representaba un símbolo cultural e histórico y no un mensaje político.

Otros usuarios, por el contrario, respaldaron la medida al considerar que las reglas deben aplicarse de manera uniforme para todos los equipos participantes.

¡La polémica inauguración canadiense! El público brilló por su ausencia

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá sorprendió por un detalle inesperado: cientos de asientos vacíos opacaron un espectáculo lleno de estrellas.

Desde Haití, tanto representantes de la federación como la empresa encargada del uniforme defendieron la propuesta original.  Señalaron que la intención era destacar el orgullo nacional y recordar un episodio fundamental en la construcción de la nación haitiana, sin ningún interés de generar controversia.

La polémica llega en un momento especial para el combinado caribeño, que vive con entusiasmo su participación en el Mundial 2026.

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