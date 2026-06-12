Inauguración Mundial 2026 canadiense: No llegó público

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá sorprendió por un detalle inesperado: cientos de asientos vacíos opacaron un espectáculo lleno de estrellas.

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá prometía convertirse en una auténtica celebración de la cultura y la música canadiense. Sin embargo, aunque el espectáculo estuvo cargado de estrellas y momentos emotivos, un detalle terminó robándose la atención en redes sociales: la notable cantidad de asientos vacíos en las gradas del estadio.

La ceremonia se realizó este viernes en Toronto, como parte del innovador formato que presenta tres inauguraciones oficiales, una en cada país anfitrión del torneo: México, Canadá y Estados Unidos. El evento canadiense apostó por resaltar la identidad multicultural del país y reunió a reconocidos artistas nacionales e internacionales sobre el escenario.

Mundial 2026 - Mundial 2026

Entre los nombres más destacados figuraron Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Los mencionados ofrecieron una presentación que mezcló música, color y elementos representativos de las raíces culturales canadienses.

El espectáculo, desarrollado en el BMO Field de Toronto, comenzó aproximadamente 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Los organizadores diseñaron una producción inspirada en la diversidad del país y en un concepto visual que representaba un mosaico cultural, reflejando la esencia de una nación construida por múltiples comunidades y tradiciones.

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Sin embargo, pese a la calidad artística y la expectativa generada durante las semanas previas, las cámaras de televisión mostraron numerosos espacios vacíos en las tribunas. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde aficionados de diferentes países expresaron su sorpresa por la escasa asistencia durante una ceremonia de tal magnitud.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la organización y la venta de boletos, otros señalaron que el horario del evento podría haber influido en la baja presencia de espectadores.

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Lo cierto es que las fotografías y videos del recinto provocaron un intenso debate entre los seguidores del torneo. A pesar de la controversia, la ceremonia canadiense cumplió con su objetivo de mostrar al mundo una parte importante de la identidad cultural del país anfitrión.

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