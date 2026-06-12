 Antonela deslumbra en minifalda antes del debut de Messi

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Antonella Roccuzzo prende las redes con sexy minifalda a días del debut de Messi en el Mundial

La esposa del famoso futbolista argentina no deja de sorprender con sus postales colgadas en las redes.

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Antonela Roccuzzo, Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo / FOTO: Antonela Roccuzzo
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Antes del esperado debut de Lionel Messi con la selección de Argentina en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo volvió a acaparar la atención de millones de seguidores en redes. La empresaria e influencer argentina compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en Disney.

En el post, donde además de mostrar momentos familiares, sorprendió con un atuendo deportivo que resaltó su estilizada figura y rápidamente se volvió viral. La esposa del capitán argentino publicó varias imágenes desde los parques temáticos de Disney en Florida, Estados Unidos, donde disfrutó de unos días de descanso mientras Messi continúa enfocado en la preparación de la Albiceleste.

Foto embed
Antonella Roccuzzo - Antonella Roccuzzo

Las postales acumularon miles de reacciones en cuestión de horas y generaron una ola de comentarios elogiosos por parte de sus seguidores. Entre las fotografías que más llamaron la atención destacó una en la que Antonela aparece luciendo un diminuto conjunto deportivo que dejó en evidencia su disciplina física y el estilo de vida saludable que mantiene.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la rosarina recibió una gran cantidad de mensajes positivos, destacando su elegancia y belleza natural. Además de las imágenes individuales, la influencer también compartió momentos de su recorrido por Magic Kingdom y otras atracciones del complejo turístico, demostrando que aprovechó al máximo el tiempo libre antes de acompañar a su esposo.

Más de la pareja de Messi, 

Mientras tanto, Lionel Messi concentra toda su atención en el debut de Argentina en el Mundial 2026.  El conjunto dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa de su título el próximo 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J que se disputará en Kansas City.

Posteriormente, la Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. La expectativa en torno a la selección argentina es enorme. Messi, quien disputa su sexto Mundial, llega como el líder de una generación que busca repetir la histórica conquista obtenida en Qatar 2022.

Así es el trofeo del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y cuántas réplicas hay?

Conoce más de los secretos y el impresionante precio que tiene la copa del Mundial 2026 actualmente.

La base del plantel campeón se mantiene, complementada con nuevos talentos que intentarán llevar nuevamente a Argentina a lo más alto del fútbol internacional.

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