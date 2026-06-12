Antonela deslumbra en minifalda antes del debut de Messi

Antes del esperado debut de Lionel Messi con la selección de Argentina en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo volvió a acaparar la atención de millones de seguidores en redes. La empresaria e influencer argentina compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en Disney.
En el post, donde además de mostrar momentos familiares, sorprendió con un atuendo deportivo que resaltó su estilizada figura y rápidamente se volvió viral. La esposa del capitán argentino publicó varias imágenes desde los parques temáticos de Disney en Florida, Estados Unidos, donde disfrutó de unos días de descanso mientras Messi continúa enfocado en la preparación de la Albiceleste.
Las postales acumularon miles de reacciones en cuestión de horas y generaron una ola de comentarios elogiosos por parte de sus seguidores. Entre las fotografías que más llamaron la atención destacó una en la que Antonela aparece luciendo un diminuto conjunto deportivo que dejó en evidencia su disciplina física y el estilo de vida saludable que mantiene.
Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la rosarina recibió una gran cantidad de mensajes positivos, destacando su elegancia y belleza natural. Además de las imágenes individuales, la influencer también compartió momentos de su recorrido por Magic Kingdom y otras atracciones del complejo turístico, demostrando que aprovechó al máximo el tiempo libre antes de acompañar a su esposo.
Más de la pareja de Messi,
Mientras tanto, Lionel Messi concentra toda su atención en el debut de Argentina en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa de su título el próximo 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J que se disputará en Kansas City.
Posteriormente, la Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. La expectativa en torno a la selección argentina es enorme. Messi, quien disputa su sexto Mundial, llega como el líder de una generación que busca repetir la histórica conquista obtenida en Qatar 2022.
La base del plantel campeón se mantiene, complementada con nuevos talentos que intentarán llevar nuevamente a Argentina a lo más alto del fútbol internacional.