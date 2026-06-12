Copa Mundial 2026: Precio y Réplicas Disponibles

El Mundial 2026 ya está en marcha y, mientras las selecciones buscan avanzar en el torneo, una de las grandes protagonistas sigue siendo la copa que recibirá el equipo campeón. Se trata de uno de los símbolos más reconocidos del deporte mundial y de un trofeo que esconde numerosos datos curiosos que sorprenden incluso a los aficionados más apasionados del fútbol.
La copa mide apenas 36.8 centímetros de altura y cuenta con una base de 13 centímetros de diámetro. Sin embargo, sus dimensiones no reflejan la importancia histórica y económica que posee. El trofeo pesa exactamente 6.175 kilogramos y está elaborado con oro de 18 quilates, además de incorporar dos anillos de malaquita verde en su base.
Su diseño actual fue creado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y comenzó a utilizarse en 1974, sustituyendo al histórico trofeo Jules Rimet. La obra representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra, una imagen que simboliza la unión y la grandeza del fútbol a nivel global.
De acuerdo con las especificaciones y estimaciones difundidas por diversos medios especializados, el trofeo tiene un precio aproximado de 300 mil dólares debido a los materiales utilizados en su fabricación. Sin embargo, expertos consideran que su valor histórico y simbólico podría ser mucho mayor, ya que representa el máximo sueño de cualquier futbolista profesional.
Más de la copa del Mundial 2026
A pesar de ser el premio más importante del fútbol, ninguna selección puede quedarse con la copa original. Desde 2006, los campeones únicamente la levantan durante la ceremonia de premiación y las fotografías oficiales. Posteriormente, el trofeo regresa bajo resguardo de los organizadores del torneo, mientras que la federación ganadora recibe una réplica oficial para exhibirla en su país.
Esta medida fue adoptada para proteger una pieza considerada patrimonio histórico del deporte mundial. La decisión también tiene relación con lo ocurrido con el antiguo trofeo Jules Rimet, que terminó desapareciendo tras ser robado décadas atrás. Mientras el Mundial 2026 continúa desarrollándose, la copa sigue siendo el gran objetivo de las 48 selecciones participantes.