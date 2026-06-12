 Copa Mundial 2026: Precio y Réplicas Disponibles

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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Croatia CRO
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Así es el trofeo del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y cuántas réplicas hay?

Conoce más de los secretos y el impresionante precio que tiene la copa del Mundial 2026 actualmente.

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Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026
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El Mundial 2026 ya está en marcha y, mientras las selecciones buscan avanzar en el torneo, una de las grandes protagonistas sigue siendo la copa que recibirá el equipo campeón.  Se trata de uno de los símbolos más reconocidos del deporte mundial y de un trofeo que esconde numerosos datos curiosos que sorprenden incluso a los aficionados más apasionados del fútbol.

La copa mide apenas 36.8 centímetros de altura y cuenta con una base de 13 centímetros de diámetro.  Sin embargo, sus dimensiones no reflejan la importancia histórica y económica que posee. El trofeo pesa exactamente 6.175 kilogramos y está elaborado con oro de 18 quilates, además de incorporar dos anillos de malaquita verde en su base.

Su diseño actual fue creado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y comenzó a utilizarse en 1974, sustituyendo al histórico trofeo Jules Rimet.  La obra representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra, una imagen que simboliza la unión y la grandeza del fútbol a nivel global.

De acuerdo con las especificaciones y estimaciones difundidas por diversos medios especializados, el trofeo tiene un precio aproximado de 300 mil dólares debido a los materiales utilizados en su fabricación.  Sin embargo, expertos consideran que su valor histórico y simbólico podría ser mucho mayor, ya que representa el máximo sueño de cualquier futbolista profesional.

Más de la copa del Mundial 2026

A pesar de ser el premio más importante del fútbol, ninguna selección puede quedarse con la copa original. Desde 2006, los campeones únicamente la levantan durante la ceremonia de premiación y las fotografías oficiales.  Posteriormente, el trofeo regresa bajo resguardo de los organizadores del torneo, mientras que la federación ganadora recibe una réplica oficial para exhibirla en su país.

¿Lo pagarías? Cerveza y hamburguesas tendrían precios exorbitantes en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en marcha, los elevados precios de alimentos, bebidas y experiencias exclusivas dentro de algunos estadios han generado sorpresa.

Esta medida fue adoptada para proteger una pieza considerada patrimonio histórico del deporte mundial. La decisión también tiene relación con lo ocurrido con el antiguo trofeo Jules Rimet, que terminó desapareciendo tras ser robado décadas atrás. Mientras el Mundial 2026 continúa desarrollándose, la copa sigue siendo el gran objetivo de las 48 selecciones participantes.

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