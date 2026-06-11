 Precios Exorbitantes en Cerveza y Hamburguesas: Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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¿Lo pagarías? Cerveza y hamburguesas tendrían precios exorbitantes en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en marcha, los elevados precios de alimentos, bebidas y experiencias exclusivas dentro de algunos estadios han generado sorpresa.

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Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026
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El Mundial 2026 ya comenzó y, además de las emociones que se viven en las canchas, otro tema está acaparando la atención de los aficionados: los elevados precios de la comida y las bebidas dentro de algunos de los estadios anfitriones. En redes sociales han circulado imágenes y reportes que muestran los costos de diversos productos disponibles para los asistentes.

Entre los artículos que más han llamado la atención se encuentran las bolsas de papas fritas a aproximadamente Q88, así como algunas bebidas que superan los Q132.  Estas cifras rápidamente provocaron una ola de comentarios entre usuarios que consideran excesivos los costos para quienes desean disfrutar de los partidos desde las gradas.

La conversación se intensificó cuando también salieron a la luz detalles sobre los paquetes de hospitalidad disponibles para algunos sectores exclusivos de los estadios.  Según la información difundida por medios internacionales, existen experiencias premium que alcanzan los 75 mil dólares, una cifra que supera los Q570 mil.

Estas experiencias están diseñadas para grupos que buscan disfrutar de los encuentros con servicios especiales y comodidades adicionales. Estos paquetes incluyen acceso a áreas privadas, servicio de alimentos y bebidas, así como espacios reservados para observar los partidos con una experiencia diferente a la del público general.

Más del Mundial 2026

Entre las opciones gastronómicas figuran hamburguesas, alitas, sándwiches, ensaladas, tablas de quesos y una amplia variedad de bebidas. Aunque estas experiencias están dirigidas a un público específico, los montos han causado asombro entre los seguidores del fútbol, especialmente porque se suman a otros gastos que implica asistir al Mundial 2026.

Y es que para muchos aficionados el presupuesto necesario para vivir el torneo ya representa una inversión considerable.  A los boletos para los partidos se agregan los costos de hospedaje, transporte, alimentación y otros servicios que suelen incrementarse durante eventos de esta magnitud.

Bloquean en Guatemala 13 plataformas IPTV para proteger derechos del Mundial 2026

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Guatemala ordenó el bloqueo de 13 sitios web y servicios IPTV que retransmitían contenido sin autorización.

En plataformas digitales, las opiniones se encuentran divididas. Mientras algunos usuarios consideran normal que los precios sean elevados debido a la demanda y a la importancia del evento deportivo, otros afirman que asistir al Mundial 2026 se está convirtiendo en una experiencia cada vez más exclusiva.

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