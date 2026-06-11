Precios Exorbitantes en Cerveza y Hamburguesas: Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y, además de las emociones que se viven en las canchas, otro tema está acaparando la atención de los aficionados: los elevados precios de la comida y las bebidas dentro de algunos de los estadios anfitriones. En redes sociales han circulado imágenes y reportes que muestran los costos de diversos productos disponibles para los asistentes.
Entre los artículos que más han llamado la atención se encuentran las bolsas de papas fritas a aproximadamente Q88, así como algunas bebidas que superan los Q132. Estas cifras rápidamente provocaron una ola de comentarios entre usuarios que consideran excesivos los costos para quienes desean disfrutar de los partidos desde las gradas.
La conversación se intensificó cuando también salieron a la luz detalles sobre los paquetes de hospitalidad disponibles para algunos sectores exclusivos de los estadios. Según la información difundida por medios internacionales, existen experiencias premium que alcanzan los 75 mil dólares, una cifra que supera los Q570 mil.
Estas experiencias están diseñadas para grupos que buscan disfrutar de los encuentros con servicios especiales y comodidades adicionales. Estos paquetes incluyen acceso a áreas privadas, servicio de alimentos y bebidas, así como espacios reservados para observar los partidos con una experiencia diferente a la del público general.
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Entre las opciones gastronómicas figuran hamburguesas, alitas, sándwiches, ensaladas, tablas de quesos y una amplia variedad de bebidas. Aunque estas experiencias están dirigidas a un público específico, los montos han causado asombro entre los seguidores del fútbol, especialmente porque se suman a otros gastos que implica asistir al Mundial 2026.
Y es que para muchos aficionados el presupuesto necesario para vivir el torneo ya representa una inversión considerable. A los boletos para los partidos se agregan los costos de hospedaje, transporte, alimentación y otros servicios que suelen incrementarse durante eventos de esta magnitud.
En plataformas digitales, las opiniones se encuentran divididas. Mientras algunos usuarios consideran normal que los precios sean elevados debido a la demanda y a la importancia del evento deportivo, otros afirman que asistir al Mundial 2026 se está convirtiendo en una experiencia cada vez más exclusiva.