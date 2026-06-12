Hakimi asegura que Marruecos "es la Brasil de África"

Con la confianza que dejó la histórica actuación en Catar 2022, Hakimi aseguró que Marruecos está preparado para competir de igual a igual ante Brasil.

Marruecos iniciará su participación en la próxima Copa del Mundo con un desafío de máxima exigencia: enfrentar a Brasil en su debut. Tras la histórica campaña realizada en Catar 2022, donde los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas y finalizaron en la cuarta posición, el combinado marroquí afronta este nuevo reto con confianza y ambición. Así lo dejó claro Achraf Hakimi durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El defensor del Paris Saint-Germain destacó tanto la calidad de Brasil como la identidad futbolística de su selección. "Somos la Brasil de África, todo el mundo lo sabe. Creo que todo el planeta conoce al equipo de Brasil y la calidad de sus jugadores. Estamos listos para cruzarnos con ellos. Personalmente, me concentro en la preparación del siguiente encuentro. El objetivo es hacer felices a nuestros hinchas. Queremos hacer un muy buen Mundial. Depende de nosotros y de empezar bien mañana contra la Canarinha", afirmó el lateral marroquí.

??? Achraf Hakimi : « Si je préfère jouer contre Neymar ou sans Neymar ?J’aime jouer contre les ?????????.



Neymar ?? est l’un des meilleurs. On sait que c’est peut-être sa dernière Coupe du monde. » pic.twitter.com/0QivlAp9Z6 — Le360 (@Le360fr) June 12, 2026

Hakimi ve un partido parejo ante Brasil

Hakimi también rechazó la idea de que exista un claro favorito en un partido de estas características y consideró que el duelo será muy parejo. "En un torneo importante, no existen los favoritos. Será 50-50. Ellos tienen calidad, aunque nosotros también. Va a ser un enfrentamiento equilibrado. Los detalles marcarán la diferencia y esperamos que la balanza se incline a nuestro favor. Será importante marcar y defender correctamente", señaló.

Además, el exjugador del Real Madrid tuvo palabras de reconocimiento para algunas de las principales figuras brasileñas. Sobre Vinícius Júnior, comentó: "Sabemos de la calidad de Vinícius. Ya he jugado varias veces contra él. Para defender contra él o contra los demás, hay que defender en bloque".

Asimismo, expresó su deseo de enfrentarse a Neymar, con quien compartió vestuario en París: "Me gusta competir ante los mejores y Ney es uno de ellos. Sé que puede ser su último campeonato con su país y me gustaría que estuviera en el campo para enfrentarnos".

Con respeto hacia su rival, pero convencido de las capacidades de Marruecos, Hakimi dejó claro que los Leones del Atlas buscarán comenzar el Mundial dando un golpe sobre la mesa frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Celebración de Achraf Hakimi en el Mundial 2022 con Marruecos - Archivo

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