 Hakimi asegura que Marruecos "es la Brasil de África"
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
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20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Ghana GHA
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Hakimi asegura que Marruecos "es la Brasil de África"

por Christoper Chang
Achraf Hakimi en conferencia de prensa previa al Brasil vs. Marruecos - EFE
Achraf Hakimi en conferencia de prensa previa al Brasil vs. Marruecos / FOTO: Agencia EFE

Con la confianza que dejó la histórica actuación en Catar 2022, Hakimi aseguró que Marruecos está preparado para competir de igual a igual ante Brasil.

Marruecos iniciará su participación en la próxima Copa del Mundo con un desafío de máxima exigencia: enfrentar a Brasil en su debut. Tras la histórica campaña realizada en Catar 2022, donde los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas y finalizaron en la cuarta posición, el combinado marroquí afronta este nuevo reto con confianza y ambición. Así lo dejó claro Achraf Hakimi durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El defensor del Paris Saint-Germain destacó tanto la calidad de Brasil como la identidad futbolística de su selección. "Somos la Brasil de África, todo el mundo lo sabe. Creo que todo el planeta conoce al equipo de Brasil y la calidad de sus jugadores. Estamos listos para cruzarnos con ellos. Personalmente, me concentro en la preparación del siguiente encuentro. El objetivo es hacer felices a nuestros hinchas. Queremos hacer un muy buen Mundial. Depende de nosotros y de empezar bien mañana contra la Canarinha", afirmó el lateral marroquí.

Hakimi ve un partido parejo ante Brasil

Hakimi también rechazó la idea de que exista un claro favorito en un partido de estas características y consideró que el duelo será muy parejo. "En un torneo importante, no existen los favoritos. Será 50-50. Ellos tienen calidad, aunque nosotros también. Va a ser un enfrentamiento equilibrado. Los detalles marcarán la diferencia y esperamos que la balanza se incline a nuestro favor. Será importante marcar y defender correctamente", señaló. 

Además, el exjugador del Real Madrid tuvo palabras de reconocimiento para algunas de las principales figuras brasileñas. Sobre Vinícius Júnior, comentó: "Sabemos de la calidad de Vinícius. Ya he jugado varias veces contra él. Para defender contra él o contra los demás, hay que defender en bloque".

Asimismo, expresó su deseo de enfrentarse a Neymar, con quien compartió vestuario en París: "Me gusta competir ante los mejores y Ney es uno de ellos. Sé que puede ser su último campeonato con su país y me gustaría que estuviera en el campo para enfrentarnos".

Con respeto hacia su rival, pero convencido de las capacidades de Marruecos, Hakimi dejó claro que los Leones del Atlas buscarán comenzar el Mundial dando un golpe sobre la mesa frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

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Celebración de Achraf Hakimi en el Mundial 2022 con Marruecos - Archivo
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