 Infantino ironiza con la ausencia de Italia en Mundial 2026
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Belgium BEL
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15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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Iran IRA
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Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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16/06 13:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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Argentina ARG
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Jordan JOR
Argentina ARG
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22/06 21:00 HS
Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Gianni Infantino ironiza con la ausencia de Italia en Mundial 2026

por Oscar Coronado
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: EFE

Los aficionados de la "Azzurra" han considerado una falta de respeto lo declarado por el presidente de la FIFA.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, ironizó con la ausencia de Italia en el Mundial al señalar que con un eventual aumento de 48 a 64 selecciones "quizás" lograría clasificarse, después de que haya quedado fuera por tercera vez consecutiva, unas palabras criticadas este viernes en el país.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", dijo en declaraciones a la televisión brasileña CazéTV antes del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Estas palabras, pronunciadas en tono distendido, se volvieron virales este viernes en Italia después de que diversos medios deportivos las difundieran, lo que generó críticas hacia el dirigente.

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Ante la ausencia de Italia en el Mundial 2026, una reciente encuesta revela cuáles son las selecciones que despiertan mayor simpatía entre los aficionados italianos.

Declaración inapropiada

Los aficionados de la "Azzurra" lo consideraron inapropiado y una falta de respeto hacia la tetracampeona del mundo, que atraviesa una profunda crisis tras quedarse fuera de la competición y cuyos seguidores aún arrastran la resignación de ver cómo la gran cita comienza sin su selección.

Las declaraciones de Infantino se produjeron después de que se le preguntara por la posibilidad de ampliar en el futuro el número de selecciones participantes en el Mundial.

El dirigente explicó que la cuestión fue planteada en el Consejo de la FIFA, aunque subrayó que por ahora el organismo está centrado en la primera edición del torneo con 48 equipos.

"El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos, pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé", dijo.

La selección de Italia no disputa una Copa del Mundo desde Brasil 2014, donde cayó en la fase de grupos, y encadena tres ausencias consecutivas en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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*Información EFE

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