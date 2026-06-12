Euforia Mundialista en México: Lo Mejor de la Inauguración

La emoción por el inicio de la Copa del Mundo 2026 sigue presente en la Ciudad de México, mientras los negocios esperan beneficiarse de la afluencia de visitantes.

Un día después del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en México, la euforia mundialista persiste tras la histórica jornada de apertura pese a las protestas y los problemas de movilidad registrados, mientras los comerciantes confían en impulsar sus ventas.

Por las calles del Centro Histórico de la capital mexicana predominaba la camiseta verde de la selección nacional, que en la víspera logró una victoria en la inauguración del Mundial contra Sudáfrica por 2-0, lo que desató la locura en el país.

En plena resaca de los festejos vividos, Jorge Rojas aseguró a EFE que nunca vivió una inauguración "tan bonita y emocionante" como la del jueves, y que culminó celebrando la victoria en el emblemático Ángel de la Independencia junto a miles de aficionados.

José Vinar, del estado de Tabasco, subrayó la "fiesta futbolística" y la "emoción" que sintió al escuchar el himno nacional.

Ese ambiente festivo se apreciaba en la plaza del Zócalo, cuyos accesos están protegidos con muros metálicos por las protestas registradas. Allí aguardaban extranjeros y mexicanos para pasar a la principal 'fan fest' del país, que el jueves congregó a más de 50.000 personas.

Por la zona empezaron también a verse las primeras camisetas de otras selecciones como la de Colombia, que debutará en Ciudad de México el próximo miércoles ante Uzbekistán.

"Yo desde el 2014 sigo a mi selección Colombia por donde va por el mundo. Asistí al Mundial de Brasil, asistí al Mundial de Rusia, asistí al Mundial de Qatar y ahora estoy acá en México. Un país muy bonito, muy acogedor, la gente muy amable", apuntó Héctor Manuel Pineda, procedente del departamento colombiano de Boyacá.

Él vivió el partido de México en el Zócalo con miles de "hermanos latinos" y tiene entradas para ver el debut de la selección cafetera, pese a que criticó a la FIFA por el "elevado" coste.

Comerciantes auguran aumento de ventas

Ese optimismo lo comparten los puestos callejeros del centro de Ciudad de México, quienes ven una oportunidad para aumentar sus ventas gracias al impulso del turismo y la pasión futbolística de estos días.

El vendedor Benito Máximo, cuyo puesto comercializada las famosas máscaras de la lucha libre, dijo a EFE que en la jornada inaugural "todo estaba abarrotado", por lo que tiene "buenas expectativas" de ventas en estas semanas.

No obstante, el ambiente mundialista contrastaba con la imagen de los muros metálicos colocados cerca del Zócalo ante la presencia de tiendas de campaña de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes el encabezaron una protesta en el marco del Mundial 2026 el jueves.

Precisamente, Emiliano Gaspar, de la CNTE de Oaxaca, reivindicó el "logro político" que a su juicio supuso llevar sus demandas a las inmediaciones del estado sede mundialista, y no descartó protestas similares en los próximos días.

La inauguración en México del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, estuvo marcada por la ausencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el estadio y las movilizaciones de distintos colectivos que se desarrollaron fuera del círculo de seguridad para acceder al recinto deportivo.

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