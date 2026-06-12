 Euforia Mundialista en México: Lo Mejor de la Inauguración
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-- USA USA Paraguay Paraguay --
12 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Turkey Paraguay USA Australia
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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La euforia mundialista continúa en México tras la jornada inaugural

por Amilcar Avila
El colombiano Héctor Manuel Pineda posa durante una entrevista con EFE este viernes, en Ciudad de México, EFE
El colombiano Héctor Manuel Pineda posa durante una entrevista con EFE este viernes, en Ciudad de México / FOTO: EFE

La emoción por el inicio de la Copa del Mundo 2026 sigue presente en la Ciudad de México, mientras los negocios esperan beneficiarse de la afluencia de visitantes.

Un día después del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en México, la euforia mundialista persiste tras la histórica jornada de apertura pese a las protestas y los problemas de movilidad registrados, mientras los comerciantes confían en impulsar sus ventas.

Por las calles del Centro Histórico de la capital mexicana predominaba la camiseta verde de la selección nacional, que en la víspera logró una victoria en la inauguración del Mundial contra Sudáfrica por 2-0, lo que desató la locura en el país.

En plena resaca de los festejos vividos, Jorge Rojas aseguró a EFE que nunca vivió una inauguración "tan bonita y emocionante" como la del jueves, y que culminó celebrando la victoria en el emblemático Ángel de la Independencia junto a miles de aficionados.

José Vinar, del estado de Tabasco, subrayó la "fiesta futbolística" y la "emoción" que sintió al escuchar el himno nacional.

Ese ambiente festivo se apreciaba en la plaza del Zócalo, cuyos accesos están protegidos con muros metálicos por las protestas registradas. Allí aguardaban extranjeros y mexicanos para pasar a la principal 'fan fest' del país, que el jueves congregó a más de 50.000 personas.

Por la zona empezaron también a verse las primeras camisetas de otras selecciones como la de Colombia, que debutará en Ciudad de México el próximo miércoles ante Uzbekistán.

"Yo desde el 2014 sigo a mi selección Colombia por donde va por el mundo. Asistí al Mundial de Brasil, asistí al Mundial de Rusia, asistí al Mundial de Qatar y ahora estoy acá en México. Un país muy bonito, muy acogedor, la gente muy amable", apuntó Héctor Manuel Pineda, procedente del departamento colombiano de Boyacá.

Él vivió el partido de México en el Zócalo con miles de "hermanos latinos" y tiene entradas para ver el debut de la selección cafetera, pese a que criticó a la FIFA por el "elevado" coste.

Comerciantes auguran aumento de ventas

Ese optimismo lo comparten los puestos callejeros del centro de Ciudad de México, quienes ven una oportunidad para aumentar sus ventas gracias al impulso del turismo y la pasión futbolística de estos días.

El vendedor Benito Máximo, cuyo puesto comercializada las famosas máscaras de la lucha libre, dijo a EFE que en la jornada inaugural "todo estaba abarrotado", por lo que tiene "buenas expectativas" de ventas en estas semanas.

No obstante, el ambiente mundialista contrastaba con la imagen de los muros metálicos colocados cerca del Zócalo ante la presencia de tiendas de campaña de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes el encabezaron una protesta en el marco del Mundial 2026 el jueves.

Precisamente, Emiliano Gaspar, de la CNTE de Oaxaca, reivindicó el "logro político" que a su juicio supuso llevar sus demandas a las inmediaciones del estado sede mundialista, y no descartó protestas similares en los próximos días.

La inauguración en México del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, estuvo marcada por la ausencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el estadio y las movilizaciones de distintos colectivos que se desarrollaron fuera del círculo de seguridad para acceder al recinto deportivo.

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