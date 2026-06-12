 Triunfo de México deja ganancias millonarias en Mundial 2026
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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USA USA
Germany GER
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
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Belgium BEL
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Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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26/06 21:00 HS
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Triunfo de México deja ganancias millonarias en Mundial 2026

por Oscar Coronado
México debutó con triunfo en el Mundial 2026
México debutó con triunfo en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Consumos en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de recuerdos y activaciones locales ayudaron al país en lo económico.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó este viernes que el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, en el inicio del Mundial 2026, dejó un beneficio económico superior a 1 mil 200 millones de pesos (unos 69,6 millones de dólares) en la capital mexicana y zonas vinculadas al torneo.

El organismo atribuyó el gasto a consumos en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de recuerdos y activaciones locales, según un comunicado difundido tras el partido inaugural.

"A nivel nacional, el torneo puede representar hasta 65.000 millones de pesos (casi 3.768 millones de dólares) para el sector, siempre que las oportunidades alcancen también a las MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) y no se concentren en grandes cadenas", advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

La Confederación dijo que los negocios de la llamada última milla, el perímetro de acceso al estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, abrieron sus cortinas pese a caídas en ventas atribuidas a movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Bajo la premisa de que "lo más mexicano es trabajar juntos", el organismo afirmó que desplegó una agenda simultánea en los 32 estados del país para vincular la celebración mundialista con actividades comunitarias, consumo local y promoción turística.

¿Hubo algún jefe de Estado en las gradas del estadio Azteca?

Este día se vivió un hecho histórico en el estadio Ciudad de México, que acogió su tercera cita mundialista.

Campañas que ayudaron al tema económico

Entre esos programas mencionó ‘Mundiales Muy Mexicanos’, con dinámicas deportivas y entrega de balones en Quintana Roo y el Estado de México; el ‘Mundialito Muy Moreliano’; y acciones en Oaxaca y la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana.

También citó las campañas ‘México de Mis Sabores / Itacate’, ‘Café Muy Mexicano’, ‘Elige Vino Mexicano’, ‘Casa Hecho en Oaxaca’ y la presentación ‘México en el Mundo’, orientadas a proyectar al país como destino de inversión, turismo y experiencias locales.

Como parte de esa estrategia, el organismo adelantó que ‘La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo’ se realizará del 18 al 21 de junio, con promociones y experiencias turísticas en todo el país y una meta de derrama superior a 44.000 millones de pesos (2.550,7 millones de dólares).

"Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades", concluyó De la Torre.

Videos del caos afuera del estadio durante el México vs. Sudáfrica

El primer gol de México coincide con enfrentamientos afuera del estadio Ciudad de México.

*Información EFE. 

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