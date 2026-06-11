 ¿Hubo algún jefe de Estado en las gradas del estadio Azteca?
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11 junio / 20:00
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
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Paraguay PAR
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Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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¿Hubo algún jefe de Estado en las gradas del estadio Azteca?

por Oscar Coronado
La presidenta de México Claudia Sheibaum celebrando triunfo del &quot;Tri&quot;
La presidenta de México Claudia Sheibaum celebrando triunfo del "Tri" / FOTO: @GobiernoMX

Este día se vivió un hecho histórico en el estadio Ciudad de México, que acogió su tercera cita mundialista.

El Mundial 2026 se ha convertido en una edición inédita al ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, así como por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México este jueves en la jornada inaugural, ni siquiera la presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum.

En una imagen insólita, al recinto deportivo más emblemático de México, sede mundialista en tres ocasiones, no acudió ningún jefe de Estado extranjero, dejando la representación política en funcionarios de segundo nivel para el torneo futbolístico más importante a nivel global.

Los líderes de Estados Unidos y Canadá (Donald Trump y Mark Carney, respectivamente), los otros dos países que celebran esta edición de la Copa del Mundo, también se ausentaron.

Tampoco estuvo en las gradas el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, cuya selección jugó el partido de apertura contra la selección mexicana.

Raúl Jiménez rompe en llanto tras marcar en el Mundial 2026: un gol dedicado a su padre

El delantero mexicano fue protagonista en el triunfo sobre Sudáfrica y no pudo contener las lágrimas tras una anotación cargada de significado personal.

Presidente de la FIFA

Como personalidad más destacada se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, máximo dirigente del fútbol a nivel mundial.

Esta circunstancia tan excepcional ya había sido adelantada por Sheinbaum hace días, cuando afirmó que algunos líderes extranjeros que iban a venir a México cancelaron su viaje "por razones de sus países".

Para Ricardo Domínguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta ausencia no debe interpretarse como un "desaire" al gobierno del país norteamericano, sino que la contextualizó en la situación internacional actual y las críticas a la FIFA por la organización de esta cita deportiva.

Emergencia con aficionado empaña inicio del Mundial 2026

En la previa del México vs. Sudáfrica, los equipos médicos tuvieron que asistir a un aficionado en el estadio Ciudad de México.

"En el pasado, estos eventos eran una oportunidad para mostrar al mundo el estado en el que se encontraba un país. Hoy la situación ha cambiado porque ha cambiado la forma de comunicación mundial", dijo a EFE el experto.

En su opinión, en la actualidad "no hacen falta esos viejos esquemas promocionales" gracias al "poder" de internet y las redes sociales.

Como última referencia, en el Mundial de 2022 acudieron los mandatarios de Turquía, Egipto, Palestina, Ruanda, Senegal, Argelia o algunos monarcas de los países del Golfo, incluido el emir de Qatar (país anfitrión).

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*Información EFE.

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