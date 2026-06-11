Emergencia con aficionado en inauguración del Mundial 2026

En la previa del México vs. Sudáfrica, los equipos médicos tuvieron que asistir a un aficionado en el estadio Ciudad de México.

Este jueves 11 de junio de 2026 comenzó la fiesta universal del futbol, con la edición XXIII de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá con el duelo entre el anfitrión, el "Tri", y la selección de Sudáfrica.

Pero la fiesta del Mundial 2026 se empañó con una serie de sucesos fuera del terreno de juego y específicamente en las inmediaciones del estadio Ciudad de México, es decir, el estadio Azteca.

De acuerdo a la información de varios medios en redes sociales, un aficionado, de nacionalidad alemana, sufrió un infarto previo a la ceremonia de inauguración, en la cual estuvo una constelación de estrellas, entre ellas, la colombiana Shakira.

La información detalla que tras su ingreso al estadio Azteca de la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 40 años se desvaneció tras pasar el acceso al coloso de Santa Úrsula en la puerta 1.

El aficionado tuvo que ser asistido y tras ser estabilizado fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Preliminarmente se ha indicado que el aficionado perdió la vida, pero por el momento dicha información no ha sido oficializada por alguna fuente confiable.

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Aficionado sufre infarto, previo a inauguración del #MundialFIFA



Tras su ingreso al estadio Azteca, #EstadioCDMX un hombre de casi 40 años se desvanece tras pasar el acceso al coloso de Santa Ursula en Puerta 1



Es llevado a Cardiología pic.twitter.com/ahXKmJQN9r — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) June 11, 2026

Otro incidente en el Azteca

Durante la inauguración y reapertura del estadio Azteca, el 28 de marzo, un aficionado en estado de ebriedad falleció tras caer desde la zona de palcos. El trágico incidente ocurrió cuando intentó saltar por la parte externa para bajar del segundo al primer nivel, perdiendo el equilibrio y cayendo hasta la planta baja.

El lamentable suceso tuvo lugar en el marco del partido amistoso de preparación entre las selecciones de México y Portugal previo a la Copa del Mundo. Pese a que el personal médico y de emergencias le brindó atención y maniobras de reanimación de manera inmediata, el hombre perdió la vida antes de poder ser trasladado a un hospital.

Aficionado muere en estadio Azteca previo al México-Portugal En la reinauguración del estadio Azteca, el evento se viste de luto.

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