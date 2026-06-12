 Resultado Canadá vs. Bosnia - Grupo B Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Canadá vs. Bosnia

por Christoper Chang
Canadá vs. Bosnia por la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Canadá vs. Bosnia por la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad mundialista en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B del torneo.

Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad del Mundial 2026 cuando se enfrenten en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B, sector que también integran Catar y Suiza. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en el inicio de la fase de grupos, en un compromiso que podría marcar el rumbo de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que canadienses y bosnios se midan en toda su historia. Los antecedentes mundialistas favorecen ligeramente a Bosnia, que consiguió una victoria en su única participación en Brasil 2014, mientras que Canadá todavía persigue su primer triunfo en una Copa del Mundo tras sus apariciones en México 1986 y Catar 2022.

Minuto a minuto del Canadá vs. Bosnia

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Canada
Sistema: 4-4-2
Estado:
-
12/06/2026 - 13:00
Bosnia & Herzegovina
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Canada

  • 06/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Canada
    Canada 0 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Canada
    Canada 2 - 2 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 18/01
    Canada
    Canada 1 - 0 Guatemala
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Bosnia & Herzegovina

  • 06/06
    Panama
    Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    Bosnia & Herzegovina
    Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Austria
    Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 15/11
    Bosnia & Herzegovina
    Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 12/10
    Malta
    Malta 1 - 4 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Canada
Bosnia & Herzegovina
0
Sin datos
0

Alineaciones

Canada
  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Luc De Fougerolles
  • Derek Cornelius
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Stephen Eustaquio
  • Ismael Koné
  • Liam Millar
  • Jonathan David
  • Cyle Larin
Bosnia & Herzegovina
  • Nikola Vasilj
  • Amar Dedić
  • Nikola Katić
  • Tarik Muharemović
  • Sead Kolašinac
  • Esmir Bajraktarević
  • Ivan Bašić
  • Benjamin Tahirović
  • Amar Memić
  • Samed Baždar
  • Ermedin Demirović
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