Resultado Canadá vs. Bosnia - Grupo B Mundial 2026

Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad mundialista en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B del torneo.
Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad del Mundial 2026 cuando se enfrenten en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B, sector que también integran Catar y Suiza. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en el inicio de la fase de grupos, en un compromiso que podría marcar el rumbo de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que canadienses y bosnios se midan en toda su historia. Los antecedentes mundialistas favorecen ligeramente a Bosnia, que consiguió una victoria en su única participación en Brasil 2014, mientras que Canadá todavía persigue su primer triunfo en una Copa del Mundo tras sus apariciones en México 1986 y Catar 2022.
Minuto a minuto del Canadá vs. Bosnia
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Canada
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06/06Canada 1 - 1 Ireland
Friendlies | Finalizado
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02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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28/03Canada 2 - 2 Iceland
Friendlies | Finalizado
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18/01Canada 1 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
Últimos de Bosnia & Herzegovina
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06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
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29/05Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
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18/11Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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15/11Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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12/10Malta 1 - 4 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Luc De Fougerolles
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Stephen Eustaquio
- Ismael Koné
- Liam Millar
- Jonathan David
- Cyle Larin
- Nikola Vasilj
- Amar Dedić
- Nikola Katić
- Tarik Muharemović
- Sead Kolašinac
- Esmir Bajraktarević
- Ivan Bašić
- Benjamin Tahirović
- Amar Memić
- Samed Baždar
- Ermedin Demirović