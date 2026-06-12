Resultado Canadá vs. Bosnia - Grupo B Mundial 2026

Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad mundialista en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B del torneo.

Las selecciones Canadá y Bosnia continúan este martes con la actividad del Mundial 2026 cuando se enfrenten en un atractivo duelo correspondiente al Grupo B, sector que también integran Catar y Suiza. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en el inicio de la fase de grupos, en un compromiso que podría marcar el rumbo de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que canadienses y bosnios se midan en toda su historia. Los antecedentes mundialistas favorecen ligeramente a Bosnia, que consiguió una victoria en su única participación en Brasil 2014, mientras que Canadá todavía persigue su primer triunfo en una Copa del Mundo tras sus apariciones en México 1986 y Catar 2022.

Minuto a minuto del Canadá vs. Bosnia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Canada Sistema: 4-4-2 Estado: - Bosnia & Herzegovina Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Canada 06/06 Canada 1 - 1 Ireland

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

01/04 Canada 0 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

28/03 Canada 2 - 2 Iceland

Friendlies | Finalizado

18/01 Canada 1 - 0 Guatemala

Friendlies | Finalizado Últimos de Bosnia & Herzegovina 06/06 Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

Friendlies | Finalizado

29/05 Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia

Friendlies | Finalizado

18/11 Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

15/11 Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

12/10 Malta 1 - 4 Bosnia & Herzegovina

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Canada Bosnia & Herzegovina 0 Sin datos 0 Alineaciones Canada Canada Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Luc De Fougerolles

Derek Cornelius

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Stephen Eustaquio

Ismael Koné

Liam Millar

Jonathan David

Cyle Larin Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Nikola Vasilj

Amar Dedić

Nikola Katić

Tarik Muharemović

Sead Kolašinac

Esmir Bajraktarević

Ivan Bašić

Benjamin Tahirović

Amar Memić

Samed Baždar

Ermedin Demirović

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