Toronto: La Ciudad Donde Bosnia Juega de Local

El debut entre Canadá y Bosnia en el Mundial 2026 no solo enfrenta a dos selecciones, también reúne a miles de personas cuyas historias familiares conectan a ambos países.

Cuando Canadá y Bosnia y Herzegovina salten al campo en Toronto para su estreno en el Mundial 2026, el partido tendrá un significado especial para miles de aficionados. Más allá de los tres puntos en disputa, será el encuentro de dos países unidos por una historia de migración, refugio y diversidad cultural.

Toronto, sede del partido, alberga una de las comunidades bosnias más importantes fuera de Europa. De acuerdo con datos de Statistics Canada, más de 38 mil personas se identificaban como descendientes de Bosnia y Herzegovina en el censo canadiense, concentradas principalmente en ciudades como Toronto, Montreal, Calgary y Edmonton.

La presencia bosnia en Canadá creció especialmente durante la década de 1990, cuando miles de familias abandonaron los Balcanes a causa de la guerra y encontraron en Canadá una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, muchos de aquellos refugiados y sus hijos forman parte activa de la sociedad canadiense.

Por eso, el Canadá-Bosnia es mucho más que un partido de futbol.

En los días previos al encuentro, la Asociación Bosnio-Canadiense organizó actividades especiales en Toronto y estimó la llegada de alrededor de 25 mil aficionados y miembros de la diáspora procedentes de Bosnia, Europa, Estados Unidos, Australia y distintas ciudades canadienses para acompañar a la selección balcánica. La proyección fue realizada en coordinación con FIFA, la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina y la embajada bosnia.

La conexión entre ambos países también se refleja en las tribunas. Muchos seguidores tendrán sentimientos divididos: nacieron o crecieron en Canadá, pero mantienen fuertes lazos familiares y culturales con Bosnia. Para ellos, el Mundial representa una celebración de ambas identidades.

La multiculturalidad también es una de las características que define a Canadá.

Según Statistics Canada, los inmigrantes representan cerca del 23% de la población del país, la proporción más alta en más de un siglo y medio. El censo canadiense reconoce cientos de orígenes culturales, idiomas y tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

Ese mosaico cultural también se observa en la selección canadiense. Jugadores como Alphonso Davies simbolizan una generación de futbolistas con raíces en distintos lugares del mundo que encontraron en Canadá un hogar y una oportunidad para desarrollarse.

Mientras tanto, Bosnia llega al Mundial impulsada por una afición que ha acompañado a su selección durante un camino lleno de obstáculos. El seleccionador Sergej Barbarez reconoció antes del partido que espera una importante presencia bosnia en Toronto, algo que podría convertir el encuentro en una especie de duelo en territorio compartido.

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Cuando ruede el balón, Canadá y Bosnia competirán por una victoria clave en el Grupo B. Pero en las gradas habrá una historia distinta: la de miles de personas que cruzaron fronteras, construyeron nuevas vidas y ahora encuentran en el fútbol una forma de celebrar sus raíces.

Por unas horas, Toronto será mucho más que una sede mundialista. Será el punto de encuentro entre dos países conectados por las historias de quienes alguna vez emprendieron el viaje hacia un nuevo hogar.

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