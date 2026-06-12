 Toronto: La Ciudad Donde Bosnia Juega de Local
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12 junio / 19:00
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Toronto, la ciudad donde Bosnia también juega de local

por Amilcar Avila
Aficionados de Bosnia serán parte fundamental durante el Mundial 2026, Redes
Aficionados de Bosnia serán parte fundamental durante el Mundial 2026 / FOTO: Redes

El debut entre Canadá y Bosnia en el Mundial 2026 no solo enfrenta a dos selecciones, también reúne a miles de personas cuyas historias familiares conectan a ambos países.

Cuando Canadá y Bosnia y Herzegovina salten al campo en Toronto para su estreno en el Mundial 2026, el partido tendrá un significado especial para miles de aficionados. Más allá de los tres puntos en disputa, será el encuentro de dos países unidos por una historia de migración, refugio y diversidad cultural.

Toronto, sede del partido, alberga una de las comunidades bosnias más importantes fuera de Europa. De acuerdo con datos de Statistics Canada, más de 38 mil personas se identificaban como descendientes de Bosnia y Herzegovina en el censo canadiense, concentradas principalmente en ciudades como Toronto, Montreal, Calgary y Edmonton.

La presencia bosnia en Canadá creció especialmente durante la década de 1990, cuando miles de familias abandonaron los Balcanes a causa de la guerra y encontraron en Canadá una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, muchos de aquellos refugiados y sus hijos forman parte activa de la sociedad canadiense.

Por eso, el Canadá-Bosnia es mucho más que un partido de futbol.

En los días previos al encuentro, la Asociación Bosnio-Canadiense organizó actividades especiales en Toronto y estimó la llegada de alrededor de 25 mil aficionados y miembros de la diáspora procedentes de Bosnia, Europa, Estados Unidos, Australia y distintas ciudades canadienses para acompañar a la selección balcánica. La proyección fue realizada en coordinación con FIFA, la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina y la embajada bosnia.

La conexión entre ambos países también se refleja en las tribunas. Muchos seguidores tendrán sentimientos divididos: nacieron o crecieron en Canadá, pero mantienen fuertes lazos familiares y culturales con Bosnia. Para ellos, el Mundial representa una celebración de ambas identidades.

La multiculturalidad también es una de las características que define a Canadá. 

Según Statistics Canada, los inmigrantes representan cerca del 23% de la población del país, la proporción más alta en más de un siglo y medio. El censo canadiense reconoce cientos de orígenes culturales, idiomas y tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

Ese mosaico cultural también se observa en la selección canadiense. Jugadores como Alphonso Davies simbolizan una generación de futbolistas con raíces en distintos lugares del mundo que encontraron en Canadá un hogar y una oportunidad para desarrollarse.

Mientras tanto, Bosnia llega al Mundial impulsada por una afición que ha acompañado a su selección durante un camino lleno de obstáculos. El seleccionador Sergej Barbarez reconoció antes del partido que espera una importante presencia bosnia en Toronto, algo que podría convertir el encuentro en una especie de duelo en territorio compartido.

Foto embed
Bosnia dejó a Italia sin Mundial - Agencia EFE

Cuando ruede el balón, Canadá y Bosnia competirán por una victoria clave en el Grupo B. Pero en las gradas habrá una historia distinta: la de miles de personas que cruzaron fronteras, construyeron nuevas vidas y ahora encuentran en el fútbol una forma de celebrar sus raíces.

Por unas horas, Toronto será mucho más que una sede mundialista. Será el punto de encuentro entre dos países conectados por las historias de quienes alguna vez emprendieron el viaje hacia un nuevo hogar.

Etiquetas
MigraciónCanadáFútbolTorontoMundial 2026Bosnia y Herzegovina

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