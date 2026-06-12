Trajes Excéntricos de El Congo: Mundial 2026

La selección de República Democrática del Congo acaparó todas las miradas en el Mundial 2026 tras arribar con llamativos trajes inspirados en los leopardos.

La llegada de la selección de República Democrática del Congo al Mundial 2026 no pasó desapercibida. Antes incluso de disputar su primer partido, los llamados "Leopardos" lograron captar la atención de aficionados y medios de todo el mundo gracias a los extravagantes trajes con los que hicieron su arribo al torneo.

La delegación africana sorprendió al aparecer con elegantes conjuntos en los que el estampado animal print fue el gran protagonista. El diseño de los trajes rindió homenaje al apodo histórico del combinado nacional, conocido internacionalmente como "Los Leopardos", un símbolo que ha acompañado a la selección durante décadas y que forma parte de su identidad deportiva.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no fue únicamente el estampado. Cada saco incorporaba una figura de leopardo adornada con incrustaciones brillantes a la altura del bolsillo, un accesorio que generó cientos de comentarios en plataformas digitales y que fue destacado por aficionados de distintos países. Las imágenes de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico recorrieron rápidamente internet, donde muchos usuarios elogiaron la creatividad y la elegancia de la propuesta.

Otros incluso aseguraron que la selección congoleña había protagonizado una de las llegadas más memorables del Mundial 2026, gracias a una combinación que mezcló moda, cultura e identidad nacional. El impacto de estos atuendos cobra todavía más relevancia si se toma en cuenta el contexto histórico que vive el país africano.

Más detalles del Mundial 2026

República Democrática del Congo regresa al Mundial 2026 después de 52 años de ausencia, desde su única participación en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. La clasificación al Mundial 2026 fue celebrada como un acontecimiento histórico en el país, que busca escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.

El equipo quedó ubicado en el Grupo K, donde deberá enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán en una de las zonas más atractivas del torneo.

Organizadores del Mundial 2026 obligan a la selección de Haití a modificar su camiseta La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026.

Más allá de los resultados que pueda conseguir en la cancha, República Democrática del Congo ya consiguió una primera victoria fuera de ella: convertirse en una de las selecciones más comentadas del campeonato.

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