 Trajes Excéntricos de El Congo: Mundial 2026
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-- USA USA Paraguay Paraguay --
12 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡De pasarela! Los excéntricos trajes y accesorios de la selección de El Congo que nadie vio venir

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

La selección de República Democrática del Congo acaparó todas las miradas en el Mundial 2026 tras arribar con llamativos trajes inspirados en los leopardos.

La llegada de la selección de República Democrática del Congo al Mundial 2026 no pasó desapercibida.  Antes incluso de disputar su primer partido, los llamados "Leopardos" lograron captar la atención de aficionados y medios de todo el mundo gracias a los extravagantes trajes con los que hicieron su arribo al torneo.

La delegación africana sorprendió al aparecer con elegantes conjuntos en los que el estampado animal print fue el gran protagonista.  El diseño de los trajes rindió homenaje al apodo histórico del combinado nacional, conocido internacionalmente como "Los Leopardos", un símbolo que ha acompañado a la selección durante décadas y que forma parte de su identidad deportiva.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no fue únicamente el estampado. Cada saco incorporaba una figura de leopardo adornada con incrustaciones brillantes a la altura del bolsillo, un accesorio que generó cientos de comentarios en plataformas digitales y que fue destacado por aficionados de distintos países. Las imágenes de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico recorrieron rápidamente internet, donde muchos usuarios elogiaron la creatividad y la elegancia de la propuesta.

Otros incluso aseguraron que la selección congoleña había protagonizado una de las llegadas más memorables del Mundial 2026, gracias a una combinación que mezcló moda, cultura e identidad nacional. El impacto de estos atuendos cobra todavía más relevancia si se toma en cuenta el contexto histórico que vive el país africano.

Más detalles del Mundial 2026

República Democrática del Congo regresa al Mundial 2026 después de 52 años de ausencia, desde su única participación en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. La clasificación al Mundial 2026 fue celebrada como un acontecimiento histórico en el país, que busca escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.

El equipo quedó ubicado en el Grupo K, donde deberá enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán en una de las zonas más atractivas del torneo.

Organizadores del Mundial 2026 obligan a la selección de Haití a modificar su camiseta

La selección de Haití se convirtió en protagonista de una inesperada polémica en pleno Mundial 2026.

Más allá de los resultados que pueda conseguir en la cancha, República Democrática del Congo ya consiguió una primera victoria fuera de ella: convertirse en una de las selecciones más comentadas del campeonato.

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