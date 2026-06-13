Afición en Nueva Jersey: Neymar siempre, aún lesionado

"Es el mejor jugador de la actualidad del futbol brasileño, aunque esté lesionado", dijo un aficionado en el MetLife.

No importa si está lesionado o no, la afición brasileña es unánime: Neymar tiene que estar en la selección, sí o sí, para su último baile en el Mundial 2026, que comienza este sábado para la "Canarinha" frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fue el gran debate antes, durante y después de la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti. El 10 del Santos ha sido el absoluto protagonista mediático de la preparación de la "Seleção" en su camino hacia el sexto título mundial.

Y ha habido división de opiniones sobre la conveniencia de sumar al exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG), que encadena problemas físicos desde hace tres años e incluso llega a este Mundial con una lesión muscular de la que todavía se recupera.

Pero en los alrededores del MetLife, la hinchada 'verdeamarela' no tiene dudas.

¿Neymar, sí o no en la selección? Todos los consultados por EFE respondieron con un sí rotundo.

Neymar en Nueva Jersey durante el debut de Brasil en la Copa del Mundo - EFE

"Es el mejor, aunque esté lesionado"

Un grupo de amigos del 'Movimiento Verdeamarelo' responde con especial entusiasmo.

"Es el mejor jugador de la actualidad del futbol brasileño, aunque esté lesionado", dice a EFE Fernando Pixote, que ha venido desde el sur de Brasil para acompañar al equipo de Ancelotti "hasta donde sea".

El grupo ha llegado con varias horas de antelación a las puertas del MetLife. Pretenden montar un 'esquenta', como se conocen en Brasil las fiestas que preceden a un gran evento. Una suerte de calentamiento previo al duelo con los Leones del Atlas que combina tambores con cánticos.

"Neymar jugando 15 o 20 minutos consigue cambiar un partido. Es esencial en esta selección", complementa Rodrigo Mendes, funcionario de 35 años, mientras muestra a la cámara el fondo de pantalla de su celular: una foto suya al lado de 'Ney'.

Los que viven lejos de Brasil, también defienden al que es el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Ariadne Grecco es fisioterapeuta. Tiene 26 años, vive en Boston y ha venido al partido acompañada de su marido.

"Tiene mucha presencia. Es extremadamente necesario, aunque esté lesionado. Todo el país le está esperando; aunque sea por unos minutos, va a marcar la diferencia", opina.

A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, Neymar arrasa en las redes con esta foto con su pareja A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

*Información EFE.

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