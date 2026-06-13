Ancelotti desafía casi un siglo de historia en el Mundial

El seleccionador italiano inicia un camino que podría llevarlo a conquistar dos récords que muy pocos imaginaron posibles antes del torneo.

Carlo Ancelotti inicia este sábado una de las misiones más desafiantes de su extensa y exitosa carrera. El entrenador italiano, considerado uno de los técnicos más laureados en la historia del fútbol de clubes, debutará como seleccionador de Brasil en el Mundial con el objetivo de conquistar un título que, hasta ahora, ha sido esquivo para todos los entrenadores extranjeros. Más allá del potencial de la Canarinha, el estratega deberá enfrentarse a una estadística que ha resistido el paso de las décadas.

Desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, todas las selecciones campeonas han sido dirigidas por técnicos de la misma nacionalidad que el país vencedor. La lista incluye nombres legendarios como Vittorio Pozzo, Mário Zagallo, Franz Beckenbauer, Vicente del Bosque, Didier Deschamps y Lionel Scaloni, quienes lograron levantar el trofeo al frente de sus respectivas naciones. Ningún seleccionador extranjero ha conseguido romper esa tendencia, lo que convierte el desafío de Ancelotti en un reto histórico.

Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil - EFE

¿Logrará Ancelotti coronarse con Brasil?

A lo largo de los años, únicamente dos entrenadores estuvieron cerca de acabar con esa tradición. El inglés George Raynor llevó a Suecia hasta la final del Mundial de 1958, pero fue superado por el Brasil de Pelé. Dos décadas más tarde, el austríaco Ernst Happel condujo a Países Bajos hasta el partido decisivo de Argentina 1978, aunque cayó ante la Albiceleste en un encuentro que se definió en la prórroga. Desde entonces, la barrera se ha mantenido intacta.

La tarea de Ancelotti adquiere una dimensión aún mayor debido al prestigio de Brasil y a las expectativas que siempre rodean a la selección más ganadora de la historia. El técnico italiano llega respaldado por una trayectoria repleta de éxitos en Europa, donde conquistó títulos nacionales e internacionales con algunos de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, el fútbol de selecciones presenta desafíos distintos, y la presión por devolver a Brasil a la cima mundial será constante durante todo el torneo.

Además de intentar acabar con una de las estadísticas más curiosas de la Copa del Mundo, Ancelotti podría alcanzar otra marca histórica. Si logra guiar a Brasil hasta el título, se convertiría en el entrenador de mayor edad en conquistar un Mundial. De esta manera, el italiano tiene ante sí la posibilidad de escribir una página inédita en la historia del fútbol, derribando una tradición que ha permanecido intacta durante casi un siglo.

Carlos Ancelotti, técnico de Brasil - EFE

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