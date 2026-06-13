 Arjona Trending en Mundial 2026 por Canción de Hace 30 Años
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13 junio / 19:00
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Scotland SCO
Scotland SCO
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
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20/06 11:00 HS
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
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Cape Verde CVA
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Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
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Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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17/06 20:00 HS
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23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
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Universo Futbol

Arjona se vuelve tendencia en pleno Mundial 2026 por una canción de hace 30 años

por Amilcar Avila
Los seguidores de Ricardo Arjona fueron sorprendidos en su buena fe, al querer asistir a la residencia del artista., Redes sociales.
Los seguidores de Ricardo Arjona fueron sorprendidos en su buena fe, al querer asistir a la residencia del artista. / FOTO: Redes sociales.

Ricardo Arjona reapareció en la conversación global del futbol luego de que aficionados recordaran una estrofa de "Noticiero", tema de 1996 que hoy muchos consideran una sorprendente anticipación de los cambios que rodean al deporte.

Mientras las selecciones disputan los primeros partidos de la Copa Mundial 2026, un nombre ajeno a las canchas se abrió paso entre las conversaciones de aficionados de distintos países. No fue el de un futbolista, un entrenador ni un dirigente. Fue el de Ricardo Arjona.

El cantautor guatemalteco se convirtió en tendencia en redes sociales durante los primeros días del torneo debido a una canción que escribió hace tres décadas y que, para muchos usuarios, parece describir algunos de los debates actuales alrededor del balompié moderno.

La obra en cuestión es "Noticiero", una canción incluida en el álbum "Si el Norte Fuera el Sur", publicado en 1996. En ella, Arjona presenta una sucesión de referencias a acontecimientos políticos, sociales y culturales de la época, utilizando el formato de un informativo para retratar el mundo de finales del siglo XX.

Sin embargo, fue uno de sus versos relacionados con el futbol el que captó nuevamente la atención del público. En la canción, el artista menciona el crecimiento del deporte en Estados Unidos y plantea, de manera irónica, la posibilidad de que se alteren aspectos tradicionales del juego para hacerlo más atractivo comercialmente.

Treinta años después, esas líneas volvieron a circular masivamente en plataformas digitales coincidiendo con la celebración del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Miles de usuarios compartieron fragmentos de la canción y calificaron al guatemalteco como un "visionario", sorprendidos por la vigencia de una letra escrita décadas antes.

La repercusión trascendió las redes sociales y llegó a medios de comunicación de distintos países, donde se destacó la coincidencia entre las reflexiones planteadas por Arjona en los años noventa y algunas de las discusiones actuales sobre la evolución del futbol como espectáculo global.

Más allá de si puede hablarse o no de una predicción, el fenómeno evidencia la capacidad de ciertas obras artísticas para mantener su relevancia con el paso del tiempo. Lo que originalmente fue concebido como una crítica social terminó encontrando una nueva audiencia en medio del evento deportivo más importante del planeta.

El caso también coloca nuevamente a Guatemala en el centro de una conversación internacional durante la Copa del Mundo. Mientras las miradas apuntan a las estrellas del torneo, un artista guatemalteco logró abrirse espacio en la conversación global gracias a una canción escrita cuando muchos de los actuales futbolistas mundialistas ni siquiera habían nacido.

No es la primera vez que una composición de Arjona trasciende generaciones, pero sí una de las ocasiones más llamativas. En medio del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y una audiencia de miles de millones de personas, una letra nacida en 1996 encontró una inesperada segunda vida.

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