Tributo a Ricardo Arjona en Festival de Junio, Guatemala

Los éxitos de Ricardo Arjona volverán a cobrar vida en uno de los escenarios culturales más importantes del país. Como parte de la programación del Festival de Junio 2026, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será sede de un espectáculo dedicado al reconocido cantautor guatemalteco, que reunirá a artistas internacionales y talento nacional en una velada cargada de nostalgia, poesía y música.
El concierto se realizará el próximo 19 de junio en la Gran Sala Efraín Recinos, donde el cantante chileno Sebastián Alarcón ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Arjona. El evento es promovido por el Ministerio de Cultura y Deportes y forma parte de las actividades de la vigésima primera edición del Festival de Junio.
Sebastián Alarcón, uno de los tributos más reconocidos
Sebastián Alarcón se ha convertido en uno de los intérpretes más conocidos de la obra de Ricardo Arjona en Latinoamérica. Su parecido vocal y escénico con el artista guatemalteco le ha permitido presentarse en diversos escenarios de América Latina y Estados Unidos, donde ha ganado reconocimiento entre los seguidores del autor de Historias, Animal Nocturno y Señora de las Cuatro Décadas.
El artista chileno ha construido una carrera dedicada a rendir homenaje al repertorio de Arjona, interpretando desde los clásicos que marcaron los años noventa hasta composiciones más recientes incluidas en el álbum Seco. Según la información oficial del evento, el espectáculo busca ofrecer una experiencia emotiva para quienes han acompañado la trayectoria del cantante guatemalteco durante décadas.
Una invitada especial de la gira Blanco y Negro
Uno de los atractivos principales del concierto será la participación especial de Florlenz Alerte, cantante venezolana que formó parte de la gira Blanco y Negro como corista. Su presencia añadirá un componente especial a una producción que pretende acercarse lo más posible a la esencia de los conciertos de Arjona.
Además, el espectáculo contará con el respaldo de la banda nacional La Noche del Animal Nocturno, agrupación que acompañará la interpretación de los temas más populares del repertorio arjoniano.
El nombre de la banda hace referencia al icónico álbum Animal Nocturno, lanzado en 1993, considerado uno de los trabajos que consolidó la carrera internacional del artista guatemalteco.
Una noche para recorrer los grandes éxitos
El repertorio incluirá canciones que han marcado generaciones y que forman parte de la identidad musical latinoamericana. Temas como Fuiste Tú, Desnuda, El Problema, Historia de Taxi, Señora de las Cuatro Décadas, Mujeres y Minutos prometen ser parte de una velada donde el público podrá cantar de principio a fin.
Los organizadores describen la presentación como un tributo sinfónico que combina músicos guatemaltecos, arreglos especiales y una puesta en escena diseñada para celebrar el legado de uno de los artistas más influyentes de la música en español.
Detalles del evento
El concierto se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 8:00 de la noche en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas tienen un costo de Q225 y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del Festival de Junio.
La presentación forma parte de una amplia agenda cultural que reúne conciertos, espectáculos de danza, teatro y actividades artísticas para celebrar una nueva edición del Festival de Junio, uno de los encuentros culturales más importantes de Guatemala.