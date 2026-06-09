 Tributo a Ricardo Arjona en Festival de Junio, Guatemala
Farándula

Festival de Junio presentará espectacular tributo a Ricardo Arjona en Guatemala

Las canciones de Ricardo Arjona volverán a sonar en uno de los escenarios más emblemáticos de Guatemala. Conoce los detalles del evento.

Compartir:
Tributo a Ricardo Arjona, Redes sociales
Tributo a Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los éxitos de Ricardo Arjona volverán a cobrar vida en uno de los escenarios culturales más importantes del país. Como parte de la programación del Festival de Junio 2026, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será sede de un espectáculo dedicado al reconocido cantautor guatemalteco, que reunirá a artistas internacionales y talento nacional en una velada cargada de nostalgia, poesía y música.

El concierto se realizará el próximo 19 de junio en la Gran Sala Efraín Recinos, donde el cantante chileno Sebastián Alarcón ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Arjona. El evento es promovido por el Ministerio de Cultura y Deportes y forma parte de las actividades de la vigésima primera edición del Festival de Junio.

Sebastián Alarcón, uno de los tributos más reconocidos

Sebastián Alarcón se ha convertido en uno de los intérpretes más conocidos de la obra de Ricardo Arjona en Latinoamérica. Su parecido vocal y escénico con el artista guatemalteco le ha permitido presentarse en diversos escenarios de América Latina y Estados Unidos, donde ha ganado reconocimiento entre los seguidores del autor de Historias, Animal Nocturno y Señora de las Cuatro Décadas.

El artista chileno ha construido una carrera dedicada a rendir homenaje al repertorio de Arjona, interpretando desde los clásicos que marcaron los años noventa hasta composiciones más recientes incluidas en el álbum Seco. Según la información oficial del evento, el espectáculo busca ofrecer una experiencia emotiva para quienes han acompañado la trayectoria del cantante guatemalteco durante décadas.

Una invitada especial de la gira Blanco y Negro

Uno de los atractivos principales del concierto será la participación especial de Florlenz Alerte, cantante venezolana que formó parte de la gira Blanco y Negro como corista. Su presencia añadirá un componente especial a una producción que pretende acercarse lo más posible a la esencia de los conciertos de Arjona.

Además, el espectáculo contará con el respaldo de la banda nacional La Noche del Animal Nocturno, agrupación que acompañará la interpretación de los temas más populares del repertorio arjoniano.

El nombre de la banda hace referencia al icónico álbum Animal Nocturno, lanzado en 1993, considerado uno de los trabajos que consolidó la carrera internacional del artista guatemalteco.

Una noche para recorrer los grandes éxitos

El repertorio incluirá canciones que han marcado generaciones y que forman parte de la identidad musical latinoamericana. Temas como Fuiste Tú, Desnuda, El Problema, Historia de Taxi, Señora de las Cuatro Décadas, Mujeres y Minutos prometen ser parte de una velada donde el público podrá cantar de principio a fin.

Los organizadores describen la presentación como un tributo sinfónico que combina músicos guatemaltecos, arreglos especiales y una puesta en escena diseñada para celebrar el legado de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Detalles del evento

El concierto se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 8:00 de la noche en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas tienen un costo de Q225 y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del Festival de Junio.

Foto embed
Sebastián Alarcón Ricardo Arjona - Redes sociales

La presentación forma parte de una amplia agenda cultural que reúne conciertos, espectáculos de danza, teatro y actividades artísticas para celebrar una nueva edición del Festival de Junio, uno de los encuentros culturales más importantes de Guatemala.

En Portada

Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluviast
Nacionales

Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluvias

06:53 AM, Jun 09
Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3t
Nacionales

Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3

07:41 AM, Jun 09
Ataque en autobús en Chinautla: una mujer fallecida y varios heridost
Nacionales

Ataque en autobús en Chinautla: una mujer fallecida y varios heridos

06:19 AM, Jun 09
Ronaldinho lanza su primer disco llamado Camisa 10t
Deportes

Ronaldinho lanza su primer disco llamado Camisa 10

08:33 AM, Jun 09
La supuesta profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026 que volvió a encender las redest
Farándula

La supuesta profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026 que volvió a encender las redes

07:36 AM, Jun 09

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundo#liganacionalredes socialesFIFAReal MadridMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar