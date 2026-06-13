Gilberto Mora: El joven mexicano que llegó al Mundial 2026

Con 17 años, el mediocampista azteca no solo es el debutante más joven de su nación, sino de todo el certamen de 2026.

Gilberto Mora irrumpió en la historia del futbol mexicano al debutar en la Copa del Mundo 2026 como el jugador más joven de México en disputar un Mundial, con solo 17 años.

El mediocampista saltó al campo durante el partido inaugural, llevado a cabo en el legendario Estadio Azteca, bajo la mirada de miles de aficionados y en el mismo escenario donde íconos como Pelé y Diego Maradona levantaron la Copa del Mundo.

El mediocampista de Xolos de Tijuana saltó al terreno de juego con 17 años, 7 meses y 29 días, superando una marca que permaneció vigente durante casi un siglo. Hasta este jueves, el récord pertenecía a Manuel Rosas, quien debutó con México en Uruguay 1930 a los 18 años y 86 días.

Gilberto Mora no solo impuso un récord en México; su debut también lo convirtió en el futbolista más joven en participar en la edición 2026 del certamen mundialista.

Este avance impactante en su carrera se dimensiona aún más al considerar que, apenas dos años atrás, debutó profesionalmente en la Primera División mexicana a los 15 años.

A los 16, sumó otro hito al conquistar la Copa Oro con la selección nacional y disputar el Mundial Sub-20.

La ascendente trayectoria de Gilberto Mora en el futbol mexicano es una de las más notables de los últimos tiempos. Entrenadores y fanáticos reconocen su madurez, su visión de juego y su capacidad para asumir responsabilidades en momentos cruciales, cualidades poco habituales en jugadores tan jóvenes.

En un ciclo en el que la Selección Mexicana se enfoca en renovar su generación, Gilberto Mora se convierte en símbolo de la apuesta por el talento juvenil. Su protagonismo representa la confianza en nuevas figuras con potencial para destacar internacionalmente.

Tras este histórico debut, Gilberto Mora continuará su desarrollo profesional en México, respaldado por la renovación de su contrato con el Club Tijuana. La tarde del 11 de junio se recordará por marcar el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana, en la que jóvenes figuras buscan consolidarse en los retos más altos del fútbol internacional.

Los jugadores más jóvenes en debutar en la historia de los Mundiales

1. Norman Whiteside (Irlanda del Norte) - 17 años, 1 mes y 10 días | España 1982

2. Samuel Eto'o (Camerún) - 17 años, 3 meses y 7 días | Francia 1998

3. Femi Opabunmi (Nigeria) - 17 años, 3 meses y 9 días | Corea-Japón 2002

4. Salomon Olembé (Camerún) - 17 años, 6 meses y 3 días | Francia 1998

5. Pelé (Brasil) - 17 años, 7 meses y 23 días | Suecia 1958

6. Gil Mora (México) - 17 años, 7 meses y 29 días | Mundial 2026

Los mexicanos más jóvenes en debutar en una Copa del Mundo

1. Gil Mora - 17 años, 7 meses y 29 días | México vs. Sudáfrica | 2026

2. Manuel Rosas - 18 años y 86 días | México vs. Francia | 1930

3. Roberto Gayón Márquez - 19 años y 16 días | México vs. Chile | 1930

4. Raúl Arellano - 19 años y 106 días | Brasil vs. México | 1954

5. Andrés Guardado - 19 años y 266 días | Argentina vs. México | 2006

6. Hugo Sánchez - 19 años y 322 días | Túnez vs. México | 1978

Gilberto Mora - Marca MX

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