 Marruecos: Transformaciones 1998-2026 en 28 Años
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

De 1998 a 2026: cómo cambió Marruecos en 28 años

por Amilcar Avila
Marruecos hace su debut en el Mundial 2026 contra Brasil., Redes
Marruecos hace su debut en el Mundial 2026 contra Brasil. / FOTO: Redes

La selección africana que cayó ante Ronaldo, Rivaldo y Bebeto en Francia 1998 llega al Mundial 2026 convertida en una potencia emergente tras su histórica actuación en Catar 2022.

Cuando Marruecos se enfrentó a Brasil en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, pocos imaginaban que aquel equipo africano terminaría convirtiéndose en una de las selecciones más respetadas del planeta.

Han pasado 28 años desde aquella derrota por 3-0 ante la Canarinha, un partido en el que Ronaldo, Rivaldo y Bebeto marcaron los goles para los sudamericanos. En ese entonces, Marruecos era visto como un conjunto competitivo, pero lejos de la élite mundial.

Hoy la realidad es distinta. Marruecos que se presenta en el Mundial 2026 es el resultado de décadas de inversión, planificación y desarrollo futbolístico que encontraron su punto culminante en Catar 2022, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Foto embed
Marruecos en un partido amistoso previo al Mundial 2026 - EnMaroc

El equipo que sorprendió en Francia

En 1998, Marruecos disputaba apenas su tercera participación mundialista. Aunque cayó ante Brasil, dejó una buena imagen en el torneo y cerró la fase de grupos con una contundente victoria 3-0 sobre Escocia.

Sin embargo, aquella generación no logró trascender más allá de la primera ronda debido a la victoria de Noruega sobre Brasil en la última jornada del grupo.

A pesar de la eliminación, el Mundial de Francia dejó señales del potencial futbolístico que existía en el país norteafricano.

La apuesta por el futuro

Durante los años siguientes, Marruecos atravesó etapas de altibajos. Incluso estuvo ausente de varios Mundiales mientras otras selecciones africanas captaban la atención internacional. La transformación comenzó con una profunda reestructuración del futbol nacional. 

El salto definitivo

La gran explosión llegó en Catar 2022. Con una defensa sólida, disciplina táctica y figuras consolidadas en las principales ligas europeas, Marruecos derrotó a Bélgica en la fase de grupos y posteriormente eliminó a España y Portugal en las rondas de eliminación directa.

El recorrido solo terminó en semifinales frente a Francia, aunque el cuarto lugar obtenido se convirtió en la mejor actuación de una selección africana en la historia de los Mundiales.

Lo que parecía una sorpresa terminó siendo la confirmación de un proyecto construido durante años.

Foto embed
Achraf Hakimi en conferencia de prensa previa al Brasil vs. Marruecos - Agencia EFE
Etiquetas
MarruecosMundial 2026Leones del Atlas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver