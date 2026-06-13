Dos aficionados fueron detenidos en el Canadá vs. Bosnia

La Policía de Toronto arrestó a dos seguidores bosnios por agresión a agentes durante incidentes registrados durante el encuentro entre Canadá y Bosnia.

Dos aficionados de Bosnia y Herzegovina fueron detenidos el viernes en Toronto tras verse involucrados en incidentes ocurridos poco antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Las autoridades canadienses informaron que ambos comparecerán este sábado ante un tribunal, acusados de agredir a agentes de Policía durante los disturbios registrados en el estadio.

De acuerdo con la Policía de Toronto, los hechos se produjeron cuando varios oficiales acudieron a una de las gradas tras recibir reportes sobre comportamientos conflictivos entre algunos espectadores. Al intentar retirar a un aficionado del recinto, la situación se tornó más tensa y varios objetos fueron lanzados contra los agentes, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona para recuperar el control.

News Release - Two Arrested for Assault Peace Officer at Toronto Stadium, FIFA World Cup 2026https://t.co/WLomUGsluW pic.twitter.com/adGLRJe0bh — Toronto Police (@TorontoPolice) June 13, 2026

Identificados los aficionados detenidos en el Canadá vs. Bosnia

Las autoridades identificaron a los detenidos como Eldar Grabovac, de 27 años, y Emir Colic, de 25, ambos residentes en Alemania y vinculados a un grupo organizado de seguidores bosnios. Como consecuencia de los altercados, dos policías sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar antes de reincorporarse a sus labores.

Según medios locales, los incidentes ocurrieron en la sección 215 de la grada temporal sur del estadio, donde se encontraban miembros de BHFanaticos, uno de los grupos ultras más conocidos de la selección bosnia.

Los disturbios comenzaron aproximadamente 50 minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con empate 1-1 y quedó marcado por ser el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en territorio canadiense. El compromiso reunió a 43.002 espectadores, incluidos entre 8.000 y 10.000 aficionados bosnios.

Partido entre Canadá y Bosnia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

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