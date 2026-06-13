 Dos aficionados fueron detenidos en el Canadá vs. Bosnia
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13 junio / 13:00
Grupo A
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USA Turkey Australia Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Dos aficionados fueron detenidos en el Canadá vs. Bosnia

por Christoper Chang
Aficionados de Bosnia en el BMO Field de Toronto - EFE
Aficionados de Bosnia en el BMO Field de Toronto / FOTO: Agencia EFE

La Policía de Toronto arrestó a dos seguidores bosnios por agresión a agentes durante incidentes registrados durante el encuentro entre Canadá y Bosnia.

Dos aficionados de Bosnia y Herzegovina fueron detenidos el viernes en Toronto tras verse involucrados en incidentes ocurridos poco antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Las autoridades canadienses informaron que ambos comparecerán este sábado ante un tribunal, acusados de agredir a agentes de Policía durante los disturbios registrados en el estadio.

De acuerdo con la Policía de Toronto, los hechos se produjeron cuando varios oficiales acudieron a una de las gradas tras recibir reportes sobre comportamientos conflictivos entre algunos espectadores. Al intentar retirar a un aficionado del recinto, la situación se tornó más tensa y varios objetos fueron lanzados contra los agentes, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona para recuperar el control.

Identificados los aficionados detenidos en el Canadá vs. Bosnia

Las autoridades identificaron a los detenidos como Eldar Grabovac, de 27 años, y Emir Colic, de 25, ambos residentes en Alemania y vinculados a un grupo organizado de seguidores bosnios. Como consecuencia de los altercados, dos policías sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar antes de reincorporarse a sus labores.

Según medios locales, los incidentes ocurrieron en la sección 215 de la grada temporal sur del estadio, donde se encontraban miembros de BHFanaticos, uno de los grupos ultras más conocidos de la selección bosnia.

Los disturbios comenzaron aproximadamente 50 minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con empate 1-1 y quedó marcado por ser el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en territorio canadiense. El compromiso reunió a 43.002 espectadores, incluidos entre 8.000 y 10.000 aficionados bosnios.

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Partido entre Canadá y Bosnia en el Mundial 2026 - Agencia EFE
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