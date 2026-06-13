 El Arquero Más Alto del Mundial 2026: Talentoso y Guapo
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Ranking of third-placed teams
Qatar Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Turkey TUR
USA USA
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Japan JAP
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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¡El arquero más alto del Mundial 2026! De Austria, guapo y con un gran talento

por Monica Avila
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

El arquero de Austria ha llamado la atención de aficionados de todo el mundo incluso antes de su debut en el torneo.

Con sus impresionantes 2.05 metros de estatura, el guardameta austriaco Florian Wiegele se ha convertido en una de las grandes curiosidades del Mundial 2026.  El arquero de 25 años no solo destaca por su talento bajo los tres palos, sino también por haber ingresado a los libros de historia como el futbolista más alto que ha participado en un mundial.

Wiegele, nacido en Graz, Austria, milita actualmente en el FC Viktoria Plzeň de la República Checa, donde se consolidó como una de las revelaciones en su posición.  Su notable rendimiento en el fútbol europeo le permitió ganarse la confianza del seleccionador Ralf Rangnick y recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Austria en marzo de 2026.

Con sus 205 centímetros de altura, el arquero superó el récord que ostentaba el neerlandés Andries Noppert, quien en el Mundial de Catar 2022 llamó la atención por sus 2.03 metros.  Ahora, Wiegele se coloca en la cima de la lista de los jugadores más altos que han disputado la máxima cita del fútbol internacional.

Aunque muchos aficionados lo descubrieron recientemente, el austriaco ha construido una carrera ascendente.  Tras formarse en las categorías juveniles del SK Sturm Graz, pasó por varios clubes de su país antes de dar el salto al Viktoria Plzeň. Su crecimiento fue constante hasta convertirse en una opción para defender el arco de la selección nacional.

Más del portero del Mundial 2026

El debut de Austria en el Mundial 2026 está programado para el próximo 17 de junio frente a Jordania, en un partido correspondiente al Grupo J.  Posteriormente, el combinado europeo enfrentará a Argentina el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Argelia el 27 de junio.

Las expectativas sobre Austria son altas, especialmente porque cuenta con una generación competitiva que busca avanzar a las rondas eliminatorias.

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Las figuras de la selección francesa no solo llaman la atención por su talento futbolístico, sino también por el exclusivo estilo que exhiben durante el Mundial 2026.

En ese escenario, Florian Wiegele podría convertirse en una pieza clave gracias a su alcance, reflejos y capacidad para dominar el juego aéreo, cualidades que han llamado la atención de analistas y aficionados. Mientras el Mundial 2026 continúa captando la atención de millones de personas alrededor del planeta, el nombre de Florian Wiegele ya ocupa un lugar especial en la historia del torneo.

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