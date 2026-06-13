Francia: Bolsos Hermès, Dior y Chanel de sus jugadores

Las figuras de la selección francesa no solo llaman la atención por su talento futbolístico, sino también por el exclusivo estilo que exhiben durante el Mundial 2026.

Mientras el Mundial 2026 concentra las miradas en los resultados y el desempeño de las selecciones, los futbolistas también están dando de qué hablar por su estilo fuera de la cancha. En esta ocasión, los integrantes de la selección de Francia se han convertido en tendencia gracias a los lujosos bolsos de diseñador que llevaron durante su llegada a la concentración del torneo.

Las imágenes de los jugadores franceses comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la elegancia y sofisticación de los accesorios que acompañaban sus atuendos. Lejos de pasar desapercibidos, los bolsos de exclusivas firmas de moda se robaron gran parte de la atención.

Francia - Francia

Entre los más comentados se encuentra el delantero Kylian Mbappé, quien fue visto portando un elegante bolso Tote Normadie de Dior, una pieza que refleja el lujo y la exclusividad que caracterizan a la reconocida casa de moda francesa. Por su parte, Ousmane Dembélé también sorprendió con un exclusivo modelo de Hermès, mientras que Marcus Thuram apareció con otro accesorio de alta gama que no tardó en convertirse en tema de conversación entre los aficionados a la moda y el fútbol.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la presencia de bolsos Chanel, una marca históricamente asociada al lujo femenino, pero que cada vez gana más terreno entre celebridades masculinas y deportistas de élite.

Más de la selección de Francia

Algunos de los modelos lucidos por los jugadores corresponden a ediciones limitadas y piezas de colección altamente cotizadas en el mercado internacional. La tendencia confirma cómo el fútbol y la moda continúan estrechando su relación en todo momento.

Actualmente, los futbolistas son considerados auténticos referentes de estilo y sus elecciones de vestuario generan tanto interés como sus actuaciones dentro del terreno de juego.

El atuendo de Larissa Riquelme se llevó todas las miradas en el Mundial 2026 Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

En el caso de Francia, la selección ha logrado destacar incluso antes de disputar su primer encuentro en el Mundial 2026.

Etiquetas