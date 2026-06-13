 Francia: Bolsos Hermès, Dior y Chanel de sus jugadores
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01 Qatar Qatar Switzerland Switzerland 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Bosnia & Herzegovina Canada Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

"Qué elegancia la de Francia": Los lujosos bolsos Hermès, Dior y Chanel que lucieron sus estrellas

por Monica Avila
Francia, Francia
Francia / FOTO: Francia

Las figuras de la selección francesa no solo llaman la atención por su talento futbolístico, sino también por el exclusivo estilo que exhiben durante el Mundial 2026.

Mientras el Mundial 2026 concentra las miradas en los resultados y el desempeño de las selecciones, los futbolistas también están dando de qué hablar por su estilo fuera de la cancha.  En esta ocasión, los integrantes de la selección de Francia se han convertido en tendencia gracias a los lujosos bolsos de diseñador que llevaron durante su llegada a la concentración del torneo.

Las imágenes de los jugadores franceses comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la elegancia y sofisticación de los accesorios que acompañaban sus atuendos.  Lejos de pasar desapercibidos, los bolsos de exclusivas firmas de moda se robaron gran parte de la atención.

Foto embed
Francia - Francia

Entre los más comentados se encuentra el delantero Kylian Mbappé, quien fue visto portando un elegante bolso Tote Normadie de Dior, una pieza que refleja el lujo y la exclusividad que caracterizan a la reconocida casa de moda francesa.  Por su parte, Ousmane Dembélé también sorprendió con un exclusivo modelo de Hermès, mientras que Marcus Thuram apareció con otro accesorio de alta gama que no tardó en convertirse en tema de conversación entre los aficionados a la moda y el fútbol.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la presencia de bolsos Chanel, una marca históricamente asociada al lujo femenino, pero que cada vez gana más terreno entre celebridades masculinas y deportistas de élite.

Más de la selección de Francia

Algunos de los modelos lucidos por los jugadores corresponden a ediciones limitadas y piezas de colección altamente cotizadas en el mercado internacional. La tendencia confirma cómo el fútbol y la moda continúan estrechando su relación en todo momento.

Actualmente, los futbolistas son considerados auténticos referentes de estilo y sus elecciones de vestuario generan tanto interés como sus actuaciones dentro del terreno de juego.

El atuendo de Larissa Riquelme se llevó todas las miradas en el Mundial 2026

Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

En el caso de Francia, la selección ha logrado destacar incluso antes de disputar su primer encuentro en el Mundial 2026.

Etiquetas
Mundial 2026selección francesaModa masculina#ViralesMundial2026universofutbolbolsos de diseñadorlujo francésHermès Dior Chanel

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