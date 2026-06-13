 Fanático interrumpe Mundial 2026: detención brutal
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-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Fanático saltó al campo en pleno partido y fue brutalmente detenido por la seguridad

por Monica Avila
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Aficionado protagonizó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 al intentar ingresar al terreno de juego durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Mientras el partido entre Estados Unidos y Paraguay avanzaba en el SoFi , un momento inesperado llamó la atención de miles de aficionados presentes en el Mundial 2026. Un aficionado intentó invadir el terreno de juego durante los minutos finales del encuentro, pero su aventura duró apenas unos segundos.

El individuo fue interceptado y derribado por personal de seguridad antes de que pudiera acercarse a los jugadores o interrumpir el desarrollo del partido. Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios comentaron la rapidez con la que actuaron los encargados de seguridad.

Algunos incluso calificaron el intento como una de las invasiones de cancha más fallidas de los últimos años, ya que el aficionado prácticamente no logró avanzar antes de ser detenido. A pesar de la escena, el incidente no tuvo consecuencias mayores ni provocó una suspensión prolongada del encuentro.

El juego continuó con normalidad y las autoridades lograron controlar la situación sin afectar a futbolistas, árbitros o espectadores. Más allá de este curioso episodio, la verdadera historia de la noche fue la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay.

Más del Mundial 2026

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó con autoridad en el Mundial 2026 al imponerse por marcador de 4-1, dejando una gran impresión ante su afición. El equipo estadounidense mostró un fútbol dinámico y ofensivo desde los primeros minutos.

Un autogol de Damián Bobadilla abrió el camino para los anfitriones, mientras que Folarin Balogun brilló con un doblete que desató la euforia en las tribunas. La actuación de Christian Pulisic también fue clave para el triunfo de los norteamericanos.

A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, Neymar arrasa en las redes con esta foto con su pareja

A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

El encuentro reunió a cerca de 70 mil aficionados en el SoFi Stadium, uno de los escenarios más importantes del torneo, y contó además con la presencia de varias celebridades que acudieron a presenciar el debut de la selección local.

Etiquetas
Estados UnidosSeguridadParaguayMundial 2026aficionadoinvasión de cancha

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