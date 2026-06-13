Fanático interrumpe Mundial 2026: detención brutal

Aficionado protagonizó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 al intentar ingresar al terreno de juego durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Mientras el partido entre Estados Unidos y Paraguay avanzaba en el SoFi , un momento inesperado llamó la atención de miles de aficionados presentes en el Mundial 2026. Un aficionado intentó invadir el terreno de juego durante los minutos finales del encuentro, pero su aventura duró apenas unos segundos.

El individuo fue interceptado y derribado por personal de seguridad antes de que pudiera acercarse a los jugadores o interrumpir el desarrollo del partido. Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios comentaron la rapidez con la que actuaron los encargados de seguridad.

Algunos incluso calificaron el intento como una de las invasiones de cancha más fallidas de los últimos años, ya que el aficionado prácticamente no logró avanzar antes de ser detenido. A pesar de la escena, el incidente no tuvo consecuencias mayores ni provocó una suspensión prolongada del encuentro.

El juego continuó con normalidad y las autoridades lograron controlar la situación sin afectar a futbolistas, árbitros o espectadores. Más allá de este curioso episodio, la verdadera historia de la noche fue la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay.

Más del Mundial 2026

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó con autoridad en el Mundial 2026 al imponerse por marcador de 4-1, dejando una gran impresión ante su afición. El equipo estadounidense mostró un fútbol dinámico y ofensivo desde los primeros minutos.

Un autogol de Damián Bobadilla abrió el camino para los anfitriones, mientras que Folarin Balogun brilló con un doblete que desató la euforia en las tribunas. La actuación de Christian Pulisic también fue clave para el triunfo de los norteamericanos.

A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, Neymar arrasa en las redes con esta foto con su pareja A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

El encuentro reunió a cerca de 70 mil aficionados en el SoFi Stadium, uno de los escenarios más importantes del torneo, y contó además con la presencia de varias celebridades que acudieron a presenciar el debut de la selección local.

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