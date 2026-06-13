 Haití y Escocia buscan avanzar en su regreso al Mundial
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
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Ranking of third-placed teams
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Haití y Escocia buscan pasar el listón de la fase de grupos en su regreso al Mundial

por Agencia EFE
Ruben Providence de Haití, y Scott McTominay de Escocia, EFE
Ruben Providence de Haití, y Scott McTominay de Escocia / FOTO: EFE

El duelo marcará el retorno de Haití y Escocia a la máxima cita del futbol, en un Grupo C que también integran Brasil y Marruecos.

Las selecciones de Haití y Escocia cerrarán este sábado (19 horas de Guatemala) en Boston la primera jornada del Grupo C del Mundial, que completan Brasil y Marruecos, en una velada emotiva por el regreso de ambos países a la competición.

Hay que echar los calendarios atrás 52 años para ver la hasta ahora única participación haitiana, en Alemania 1974, mientras que, en el caso escocés, la última vez que la bandera con la cruz de San Andrés ondeó en citas mundialistas fue en Francia 1998.

Mucho futbol ha corrido desde que el haitiano Emanuel Sanon asustó a los italianos en el minuto dos del segundo tiempo (aunque acabaron perdiendo por 3-1) en la primera fecha del Grupo 4.

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Selección de Haití - FHF - Fédération Haïtienne De Football

Y también desde el último partido de los escoceses, en el que salieron goleados por 3-0 ante Marruecos, en un Grupo A en el que también cayeron por 2-1 ante Brasil en el partido inaugural e igualaron 1-1 con Noruega.

La selección de Haití, con el entrenador francés Sébastien Migné en el banquillo, ha dejado un muy buen sabor de boca en los más recientes partidos amistosos, entre los que sobresale una resonante victoria el pasado 2 de junio por 4-0 sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, con anotaciones de Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix.

Otra muestra de lo difícil que pueden llegar a ser "Les Grenadiers" fue que Perú se tuvo que esforzar mucho para derrotarlos por 2-1 tres días después en Miami.

Por los lados de Escocia, los dirigidos por Steve Clark tienen el enorme reto de intentar pasar de primera fase (algo que no ha logrado selección escocesa alguna en la historia de los mundiales a pesar de contar con figuras de la talla de Joe Jordan, Archie Gemmill, Gordon Strachan, Kenny Dalglish y técnicos como Sir Alex Ferguson y Jock Stein).

En el encuentro contra Curazao del pasado 30 de mayo, en el que golearon por 4-1 en Hampden Park, la mala suerte le cayó encima a los de las tierras altas ya que perdieron por una grave lesión de rodilla al mediocamopista Billy Gilmour, del Chelsea, a quien Clark tuvo que reemplazar en la lista de convocados por Tyler Fletcher, del Manchester United.

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Selección de Escocia que disputa el Mundial 2026. - Redes

No obstante, la Armada escocesa sí que podrá contar para el partido contra los haitianos con Scott McTominay, del Nápoles italiano, figura crucial de la clasificación después de 28 años a un Mundial.

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