 Brasil recibe el respaldo de Lula a horas del debut
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-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Lula exige "alma y garra" a Brasil antes de su estreno mundialista

por Christoper Chang
Lula da Silva con el trofeo de la Copa del Mundo - EFE
Lula da Silva con el trofeo de la Copa del Mundo / FOTO: Agencia EFE

El mandatario pidió a la selección jugar por "el pueblo brasileño" y por los niños que sueñan con ver a Brasil levantar su sexta Copa del Mundo.

A pocas horas del debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje de respaldo y exigencia a la selección nacional y a su entrenador, Carlo Ancelotti. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario apeló al compromiso, la entrega y el espíritu competitivo del equipo en su búsqueda del ansiado sexto título mundial.

Lula reconoció que el combinado actual no cuenta necesariamente con las máximas figuras del fútbol internacional, pero respaldó plenamente la elección realizada por el técnico italiano. "No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió", expresó el jefe de Estado. Asimismo, pidió que los jugadores afronten el torneo con determinación y sacrificio: "Además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma".

Brasil en busca del 'hexa'

Durante su intervención, el mandatario insistió en la importancia de la actitud dentro del terreno de juego y exhortó a los futbolistas a no rendirse ante la adversidad. "Cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario", afirmó. Con un tono enérgico y cercano al aficionado, también alentó a los jugadores a buscar el arco rival con mayor frecuencia: "Lo que vale es patear el balón a la portería del adversario y que entre. Siempre que puedan, ¡pateen! ¡Por el amor de Dios, pateen!".

El presidente también destacó el peso simbólico que tiene la selección para millones de brasileños, especialmente para las nuevas generaciones. "Dígales, Ancelotti, que necesitan jugar para el pueblo brasileño. Jugar para los adolescentes brasileños. Jugar para las niñas y los niños que tienen una expectativa muy grande de que nuestra selección conquiste el hexacampeonato", señaló.

Además, remarcó que el éxito en una Copa del Mundo depende de la unidad colectiva: "Lo que vale es la garra. Lo que vale es la cohesión del equipo, la unidad del equipo, la armonía del equipo".

El mensaje de Lula llega en un contexto político especial para Brasil, donde los años mundialistas coinciden con los años de elecciones presidenciales. Vestido con la camiseta de la selección, una prenda que en los últimos años adquirió una fuerte connotación política, el mandatario aprovechó la ocasión para reforzar un símbolo nacional que busca recuperar para todos los brasileños. Antes de despedirse, dejó clara su ambición para el torneo: "La Copa del Mundo no se disputa, ¡se gana! No vamos a ir para competir, tenemos que ir para ganar. Eso es lo que espero de nuestro equipo, lo espero de usted, Ancelotti. Un abrazo, buena suerte".

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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - EFE
Etiquetas
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