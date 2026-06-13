Resultado Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026

La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C.

La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección sudamericana, cinco veces campeona del mundo, buscará iniciar con paso firme su camino hacia una nueva conquista, mientras que los africanos intentarán confirmar el crecimiento que han mostrado en los últimos años en el escenario internacional.

Aunque se trata de dos selecciones con realidades distintas en la historia de los Mundiales, el antecedente entre ambas en la máxima cita del fútbol genera expectativa. Su único enfrentamiento mundialista se produjo el 16 de junio de 1998, durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Francia, cuando Brasil se impuso por 3-0 con anotaciones de Ronaldo Nazário, Rivaldo y Bebeto. Ahora, 28 años después, Marruecos tendrá una nueva oportunidad para desafiar a una de las potencias más grandes del fútbol mundial.

Minuto a minuto del Brasil vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Brazil Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Morocco Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Slavko Vinčić, Slovenia Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 25/03 Morocco 2 - 1 Brazil

Friendlies | Finalizado Últimos de Brazil 07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

31/05 Brazil 6 - 2 Panama

Friendlies | Finalizado

01/04 Brazil 3 - 1 Croatia

Friendlies | Finalizado

26/03 Brazil 1 - 2 France

Friendlies | Finalizado

18/11 Brazil 1 - 1 Tunisia

Friendlies | Finalizado Últimos de Morocco 07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

02/06 Morocco 4 - 0 Madagascar

Friendlies | Finalizado

26/05 Morocco 5 - 0 Burundi

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

27/03 Morocco 1 - 1 Ecuador

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Brazil Morocco 0 Sin datos 0 Alineaciones Brazil Brazil Alisson

Roger Ibañez

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Raphinha

Lucas Paquetá

Vinícius Júnior

Igor Thiago Morocco Morocco Bono

Achraf Hakimi

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss

Ismael Saibari

Etiquetas