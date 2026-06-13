Resultado Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026

La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C.
La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección sudamericana, cinco veces campeona del mundo, buscará iniciar con paso firme su camino hacia una nueva conquista, mientras que los africanos intentarán confirmar el crecimiento que han mostrado en los últimos años en el escenario internacional.
Aunque se trata de dos selecciones con realidades distintas en la historia de los Mundiales, el antecedente entre ambas en la máxima cita del fútbol genera expectativa. Su único enfrentamiento mundialista se produjo el 16 de junio de 1998, durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Francia, cuando Brasil se impuso por 3-0 con anotaciones de Ronaldo Nazário, Rivaldo y Bebeto. Ahora, 28 años después, Marruecos tendrá una nueva oportunidad para desafiar a una de las potencias más grandes del fútbol mundial.
Minuto a minuto del Brasil vs. Marruecos
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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25/03Morocco 2 - 1 Brazil
Friendlies | Finalizado
Últimos de Brazil
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07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
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31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
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01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
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26/03Brazil 1 - 2 France
Friendlies | Finalizado
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18/11Brazil 1 - 1 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Morocco
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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02/06Morocco 4 - 0 Madagascar
Friendlies | Finalizado
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26/05Morocco 5 - 0 Burundi
Friendlies | Finalizado
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31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
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27/03Morocco 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Alisson
- Roger Ibañez
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Raphinha
- Lucas Paquetá
- Vinícius Júnior
- Igor Thiago
- Bono
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Chadi Riad
- Noussair Mazraoui
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismael Saibari