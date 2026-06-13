 Resultado Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
01 Qatar Qatar Switzerland Switzerland 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Bosnia & Herzegovina Canada Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Marruecos

por Christoper Chang
Brasil y Marruecos se enfrentan en actividad del Grupo C del Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Brasil y Marruecos se enfrentan en actividad del Grupo C del Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C.

La fiesta mundialista continúa su marcha este sábado 13 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección sudamericana, cinco veces campeona del mundo, buscará iniciar con paso firme su camino hacia una nueva conquista, mientras que los africanos intentarán confirmar el crecimiento que han mostrado en los últimos años en el escenario internacional.

Aunque se trata de dos selecciones con realidades distintas en la historia de los Mundiales, el antecedente entre ambas en la máxima cita del fútbol genera expectativa. Su único enfrentamiento mundialista se produjo el 16 de junio de 1998, durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Francia, cuando Brasil se impuso por 3-0 con anotaciones de Ronaldo Nazário, Rivaldo y Bebeto. Ahora, 28 años después, Marruecos tendrá una nueva oportunidad para desafiar a una de las potencias más grandes del fútbol mundial.

Minuto a minuto del Brasil vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Brazil
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
13/06/2026 - 16:00
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Slavko Vinčić, Slovenia

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 25/03
    Morocco
    Morocco 2 - 1 Brazil
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Brazil

  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Brazil
    Brazil 6 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Brazil
    Brazil 3 - 1 Croatia
    Friendlies | Finalizado
  • 26/03
    Brazil
    Brazil 1 - 2 France
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Tunisia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Morocco

  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Morocco
    Morocco 4 - 0 Madagascar
    Friendlies | Finalizado
  • 26/05
    Morocco
    Morocco 5 - 0 Burundi
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Morocco
    Morocco 2 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Brazil
Morocco
0
Sin datos
0

Alineaciones

Brazil
  • Alisson
  • Roger Ibañez
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Raphinha
  • Lucas Paquetá
  • Vinícius Júnior
  • Igor Thiago
Morocco
  • Bono
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Noussair Mazraoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismael Saibari
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