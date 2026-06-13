EN VIVO: Minuto a minuto Haití vs. Escocia por Mundial 2026

Sigue el mundo estadístico del duelo entre haitianos y escoceses que viven con emoción su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA.

El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala presenta un nuevo partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, evento futbolístico que se desarrolla conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá.

Haití como Escocia pondrán fin a sus respectivas ausencias mundialistas en este duelo del grupo C. La única y más reciente participación de "Les Grenadiers" en una fase final se remonta a 1974, cuando el combinado isleño se marchó de Alemania Occidental sin sumar puntos.

Escocia, por su parte, vuelve a la Copa Mundial tras 28 años de espera, después de una decepcionante campaña en Francia 1998 que terminó con su eliminación en la fase de grupos por octava edición consecutiva.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel absoluto.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Haiti Sistema: 4-4-2 Estado: - Scotland Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Mustapha Ghorbal, Algeria Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Haiti 06/06 Haiti 1 - 2 Peru

Friendlies | Finalizado

03/06 Haiti 4 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

31/03 Haiti 1 - 1 Iceland

Friendlies | Finalizado

29/03 Haiti 0 - 1 Tunisia

Friendlies | Finalizado

19/11 Haiti 2 - 0 Nicaragua

Concacaf World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Scotland 06/06 Bolivia 0 - 4 Scotland

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado

31/03 Scotland 0 - 1 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

28/03 Scotland 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

18/11 Scotland 4 - 2 Denmark

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Haiti Scotland 0 Sin datos 0 Alineaciones Haiti Haiti Johny Placide

Carlens Arcus

Ricardo Adé

Hannes Delcroix

Martin Expérience

Louicius Don Deedson

Danley Jean Jacques

Jean-Ricner Bellegarde

Ruben Providence

Frantzdy Pierrot

Wilson Isidor Scotland Scotland Angus Gunn

Aaron Hickey

Jack Hendry

Grant Hanley

Andy Robertson

Ben Gannon-Doak

Scott McTominay

Lewis Ferguson

John McGinn

Lawrence Shankland

Che Adams

Etiquetas