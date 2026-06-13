EN VIVO: Minuto a minuto Haití vs. Escocia por Mundial 2026

Sigue el mundo estadístico del duelo entre haitianos y escoceses que viven con emoción su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA.
El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala presenta un nuevo partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, evento futbolístico que se desarrolla conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá.
Haití como Escocia pondrán fin a sus respectivas ausencias mundialistas en este duelo del grupo C. La única y más reciente participación de "Les Grenadiers" en una fase final se remonta a 1974, cuando el combinado isleño se marchó de Alemania Occidental sin sumar puntos.
Escocia, por su parte, vuelve a la Copa Mundial tras 28 años de espera, después de una decepcionante campaña en Francia 1998 que terminó con su eliminación en la fase de grupos por octava edición consecutiva.
Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel absoluto.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Haiti
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06/06Haiti 1 - 2 Peru
Friendlies | Finalizado
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03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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31/03Haiti 1 - 1 Iceland
Friendlies | Finalizado
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29/03Haiti 0 - 1 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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19/11Haiti 2 - 0 Nicaragua
Concacaf World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Scotland
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06/06Bolivia 0 - 4 Scotland
Friendlies | Finalizado
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30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
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31/03Scotland 0 - 1 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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28/03Scotland 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
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18/11Scotland 4 - 2 Denmark
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Johny Placide
- Carlens Arcus
- Ricardo Adé
- Hannes Delcroix
- Martin Expérience
- Louicius Don Deedson
- Danley Jean Jacques
- Jean-Ricner Bellegarde
- Ruben Providence
- Frantzdy Pierrot
- Wilson Isidor
- Angus Gunn
- Aaron Hickey
- Jack Hendry
- Grant Hanley
- Andy Robertson
- Ben Gannon-Doak
- Scott McTominay
- Lewis Ferguson
- John McGinn
- Lawrence Shankland
- Che Adams