 EN VIVO: Minuto a minuto Haití vs. Escocia por Mundial 2026
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Haití vs. Escocia por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Haití vs. Escocia
Minuto a minuto del Haití vs. Escocia / FOTO: EU Digital

Sigue el mundo estadístico del duelo entre haitianos y escoceses que viven con emoción su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA.

El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala presenta un nuevo partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, evento futbolístico que se desarrolla conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá.

Haití como Escocia pondrán fin a sus respectivas ausencias mundialistas en este duelo del grupo C. La única y más reciente participación de "Les Grenadiers" en una fase final se remonta a 1974, cuando el combinado isleño se marchó de Alemania Occidental sin sumar puntos.

Escocia, por su parte, vuelve a la Copa Mundial tras 28 años de espera, después de una decepcionante campaña en Francia 1998 que terminó con su eliminación en la fase de grupos por octava edición consecutiva.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel absoluto.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Haiti
Sistema: 4-4-2
Estado:
-
13/06/2026 - 19:00
Scotland
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Mustapha Ghorbal, Algeria

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Haiti

  • 06/06
    Haiti
    Haiti 1 - 2 Peru
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Haiti
    Haiti 4 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Haiti
    Haiti 1 - 1 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Haiti
    Haiti 0 - 1 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    Haiti
    Haiti 2 - 0 Nicaragua
    Concacaf World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Scotland

  • 06/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Scotland
    Friendlies | Finalizado
  • 30/05
    Scotland
    Scotland 4 - 1 Curacao
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Japan
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Scotland
    Scotland 4 - 2 Denmark
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Haiti
Scotland
0
Sin datos
0

Alineaciones

Haiti
  • Johny Placide
  • Carlens Arcus
  • Ricardo Adé
  • Hannes Delcroix
  • Martin Expérience
  • Louicius Don Deedson
  • Danley Jean Jacques
  • Jean-Ricner Bellegarde
  • Ruben Providence
  • Frantzdy Pierrot
  • Wilson Isidor
Scotland
  • Angus Gunn
  • Aaron Hickey
  • Jack Hendry
  • Grant Hanley
  • Andy Robertson
  • Ben Gannon-Doak
  • Scott McTominay
  • Lewis Ferguson
  • John McGinn
  • Lawrence Shankland
  • Che Adams
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