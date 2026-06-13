 Trump celebra victoria de Estados Unidos contra Paraguay
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France Norway Senegal Iraq
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Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Trump felicita a la selección de Estados Unidos por su "gran victoria" frente a Paraguay

por Agencia EFE
Estados Unidos ganó en su debut en el Mundial 2026, EE. UU.
Estados Unidos ganó en su debut en el Mundial 2026 / FOTO: EE. UU.

El presidente estadounidense celebró el contundente debut del equipo nacional en el Mundial 2026 y resaltó el 4-1 conseguido frente a Paraguay.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección de su país por su "gran victoria" la noche anterior en su debut en el Mundial 2026, en el que se impuso por 4-1 a Paraguay.

"¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!", escribió el republicano en la red Truth Social.

Trump no acudió al partido disputado en Los Ángeles y, en su representación, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, quien presenció el encuentro junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder republicano permaneció en la Casa Blanca, donde este domingo celebrará su 80 cumpleaños con una inédita velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, antes de viajar a Francia para la cumbre de líderes del G7.

La victoria

Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía (10 de la noche, hora de Guatemala)

La selección de EE. UU. encaró el encuentro con una actitud engrandecida, sobre todo en el primer tiempo, impulsados por su condición de local.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino no solo fueron físicamente superior a su rival, sino que además lograron plasmar una ventaja ofensiva totalmente imparable.

Etiquetas
Donald TrumpEstados UnidosParaguayMundial 2026

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