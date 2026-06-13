Trump celebra victoria de Estados Unidos contra Paraguay

El presidente estadounidense celebró el contundente debut del equipo nacional en el Mundial 2026 y resaltó el 4-1 conseguido frente a Paraguay.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección de su país por su "gran victoria" la noche anterior en su debut en el Mundial 2026, en el que se impuso por 4-1 a Paraguay.

"¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!", escribió el republicano en la red Truth Social.

Trump no acudió al partido disputado en Los Ángeles y, en su representación, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, quien presenció el encuentro junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder republicano permaneció en la Casa Blanca, donde este domingo celebrará su 80 cumpleaños con una inédita velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, antes de viajar a Francia para la cumbre de líderes del G7.

La victoria

Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía (10 de la noche, hora de Guatemala)

La selección de EE. UU. encaró el encuentro con una actitud engrandecida, sobre todo en el primer tiempo, impulsados por su condición de local.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino no solo fueron físicamente superior a su rival, sino que además lograron plasmar una ventaja ofensiva totalmente imparable.

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