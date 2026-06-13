 Turquía vs Australia: Debut Mundial 2026 en Fútbol
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-- Australia Australia Turkey Turkey --
13 junio / 22:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Scotland Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Turquía y Australia se enfrentan en su debut en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Turquía y Australia debutan en el Mundial 2026,
Turquía y Australia debutan en el Mundial 2026 / FOTO:

Vancouver, en Canadá, será escenario del choque entre una Australia acostumbrada a competir en Mundiales y una Turquía que quiere revivir la gloria de 2002.

Australia y Turquía abrirán este sábado en el BC Place de Vancouver su camino en el Grupo D del Mundial 2026, un duelo entre la experiencia reciente de los "socceroos" australianos y la ambición de una selección turca que vuelve al torneo 24 años después de su inolvidable tercer puesto en Corea del Sur y Japón 2002.

El partido, el primero del Mundial en la ciudad canadiense de Vancouver, llega con Turquía señalada como una de las candidatas a animar un grupo que completan Estados Unidos y Paraguay.

La selección dirigida por Vincenzo Montella reúne talento joven de primer nivel, encabezado por Arda Güler, del Real Madrid, y Kenan Yildiz, de la Juventus, junto al oficio de Hakan Çalhanoglu, capitán y eje del centro del campo.

El entusiasmo de la afición turca ya se dejó sentir esta semana en Mesa, Arizona, donde el equipo preparó su debut ante una multitud que acudió a ver un entrenamiento abierto. Para muchos seguidores, el regreso al Mundial es una experiencia inédita: Turquía no disputaba una fase final desde 2002 y antes sólo había participado en 1954.

Foto embed
Seleccionados de Turquía -

Esa mezcla de ilusión y presión es precisamente el argumento al que se agarra Australia. Milos Degenek, defensa de los ‘socceroos’, recordó antes del encuentro que Turquía llega con "mucha esperanza" y "mucha presión" por su larga ausencia mundialista, mientras que Australia tiene un grupo más habituado a este escenario.

Australia disputa su sexto Mundial consecutivo, y séptimo en total, y en Catar 2022 alcanzó los octavos de final, donde cayó ante Argentina tras competir hasta el final. Ahora, con Tony Popovic en el banquillo, el equipo pretende repetir al menos aquella ronda y apoyarse en una estructura pragmática, de carrileros largos y peligro en las jugadas a balón parado.

El veterano Mathew Ryan apunta a seguir en la portería, con Harry Souttar como referencia aérea en defensa y Jackson Irvine como uno de los líderes del vestuario. Arriba, Nestory Irankunda representa la energía de una nueva generación australiana que quiere ganar peso en el torneo.

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Australia se clasifica al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 - @Socceroos

Turquía, en cambio, parte con más recursos técnicos. Güler puede actuar entre líneas, Çalhanoglu domina el ritmo desde la base de la jugada y Yildiz ofrece desequilibrio en los últimos metros. La incógnita será si Montella consigue que ese talento conviva con la solidez necesaria ante un rival que rara vez concede partidos cómodos.

En un formato ampliado a 48 selecciones, con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificados que avanzan a la siguiente ronda, una derrota no sería definitiva. Pero en un grupo tan parejo, empezar ganando en Vancouver puede marcar la diferencia entre mirar hacia los cruces con ambición o vivir condicionado desde el primer día.

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