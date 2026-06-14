 Renacimiento de Alemania: Curazao como Nuevo Epicentro
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14 junio / 11:00
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Alemania: El renacimiento de un gigante empieza por Curazao

por Agencia EFE
Alemania inicia frente a Curazao su aventura en el Mundial 2026, Redes
Alemania inicia frente a Curazao su aventura en el Mundial 2026 / FOTO: Redes

Tras sus dos últimas eliminaciones en la fase de grupos, la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, comienza este domingo su camino mundialista en Houston contra la debutante Curazao, representante del país más pequeño en disputar el Mundial 2026.

El NRG Stadium de Houston, casa de los Houston Texans en la NFL, será el escenario del estreno mundialista de la Alemania de Julian Nagelsmann, en el que será un duelo particular entre el joven preparador alemán y el veterano Dick Advocaat, quien a sus 78 años es el técnico de mayor edad en esta edición.

Los teutones jugarán sin Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose ni Thomas Muller, pero sí con Manuel Neuer como incuestionable líder de un grupo joven decidido a relanzar a la Mannschaft.

Nagelsmann, de 38 años, se prepara para el desafío más grande de una carrera marcada por la precocidad, tras debutar como entrenador en la Bundesliga en 2016 y sorprender al frente del Hoffenheim.

Lo hará con Neuer en la portería en el quinto Mundial de su carrera y como único superviviente de la poderosa Alemania campeona en 2014 tras imponerse a la Argentina de Lionel Messi en la final.

El legendario meta de Alemania había dado su adiós a la selección el año pasado, pero dio marcha atrás y llega al Mundial tras una magnífica campaña en el Bayern de Múnich.

Tras convivir con unos problemas físicos en un gemelo en las últimas semanas, volvió a entrenarse y debería ser titular este domingo en el NRG Stadium.

Con una línea de tres cuartos repleta de talento, con Jamal Musiala a la cabeza, apoyado por Florian Wirtz y Leroy Sane, será Kai Havertz en actuar de nueve.

Enfrente, un Curazao que se estrena en este torneo con Advocaat llamado a obrar otro milagro. El experto técnico alemán tendrá el desafío de sacar el máximo de recursos limitados.

Eso sí, puede contar con jugadores con experiencia europea como Jurgen Locadia, ex del PSV Eindhoven, el muy técnico Leandro Bacuna o el ex de Manchester United Tahith Chong.

Advocaat se lleva a Estados Unidos una carrera legendaria de más de cuatro décadas en la elite del fútbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Dirigió a Países Bajos en varias etapas, llevándolos a los cuartos de final del Mundial de 1994 y a las semifinales de la Eurocopa 2004, y también estuvo al frente de selecciones como Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

  •  Alineaciones probables
  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. - Seleccionador: Julian Nagelsmann.
  • Curazao: Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia. - Seleccionador: Dick Advocaat.
  • Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos).
  • Estadio: NRG Stadium (Houston).
  • Hora: 11 horas (de Guatemala).
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