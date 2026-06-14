Renacimiento de Alemania: Curazao como Nuevo Epicentro

Tras sus dos últimas eliminaciones en la fase de grupos, la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, comienza este domingo su camino mundialista en Houston contra la debutante Curazao, representante del país más pequeño en disputar el Mundial 2026.

El NRG Stadium de Houston, casa de los Houston Texans en la NFL, será el escenario del estreno mundialista de la Alemania de Julian Nagelsmann, en el que será un duelo particular entre el joven preparador alemán y el veterano Dick Advocaat, quien a sus 78 años es el técnico de mayor edad en esta edición.

Los teutones jugarán sin Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose ni Thomas Muller, pero sí con Manuel Neuer como incuestionable líder de un grupo joven decidido a relanzar a la Mannschaft.

Nagelsmann, de 38 años, se prepara para el desafío más grande de una carrera marcada por la precocidad, tras debutar como entrenador en la Bundesliga en 2016 y sorprender al frente del Hoffenheim.

Lo hará con Neuer en la portería en el quinto Mundial de su carrera y como único superviviente de la poderosa Alemania campeona en 2014 tras imponerse a la Argentina de Lionel Messi en la final.

El legendario meta de Alemania había dado su adiós a la selección el año pasado, pero dio marcha atrás y llega al Mundial tras una magnífica campaña en el Bayern de Múnich.

Tras convivir con unos problemas físicos en un gemelo en las últimas semanas, volvió a entrenarse y debería ser titular este domingo en el NRG Stadium.

Con una línea de tres cuartos repleta de talento, con Jamal Musiala a la cabeza, apoyado por Florian Wirtz y Leroy Sane, será Kai Havertz en actuar de nueve.

Enfrente, un Curazao que se estrena en este torneo con Advocaat llamado a obrar otro milagro. El experto técnico alemán tendrá el desafío de sacar el máximo de recursos limitados.

Eso sí, puede contar con jugadores con experiencia europea como Jurgen Locadia, ex del PSV Eindhoven, el muy técnico Leandro Bacuna o el ex de Manchester United Tahith Chong.

Advocaat se lleva a Estados Unidos una carrera legendaria de más de cuatro décadas en la elite del fútbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Dirigió a Países Bajos en varias etapas, llevándolos a los cuartos de final del Mundial de 1994 y a las semifinales de la Eurocopa 2004, y también estuvo al frente de selecciones como Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Alineaciones probables

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. - Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. - Seleccionador: Julian Nagelsmann. Curazao: Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia. - Seleccionador: Dick Advocaat.

Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia. - Seleccionador: Dick Advocaat. Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos).

Estadio: NRG Stadium (Houston).

Hora: 11 horas (de Guatemala).

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