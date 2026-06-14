 Cómo el Autobús Naranja Transformó Arlington
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Japan Japan 01
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
74
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El autobús naranja revolucionó Arlington

por Amilcar Avila
Aficionados llegan al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT, EFE
Aficionados llegan al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT / FOTO: EFE

El famoso autobús naranja, símbolo de los aficionados neerlandeses, revolucionó Arlington, Texas, en Estados Unidos, durante las horas previas al partido en el AT&T Stadium entre Países Bajos y Japón.

Tras ser trasladado en barco y pasar esta semana por Gavelston, el autobús naranja de dos pisos congregó a los aficionados de Países Bajos para recorrer las calles aledañas al estadio, al ritmo de su música, con una explosión de júbilo a la que se sumaron tanto seguidores japoneses como mexicanos y estadounidenses, en un auténtico desfile multicolor.

El bus, que pertenece a la Asociación Holandesa de Autobuses Naranjas, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional para los aficionados de la selección neerlandesa.

El llamado autobús naranja fue adquirido en 2004 por un grupo de amigos para acudir a los partidos de su selección durante la Eurocopa de Portugal y, desde entonces, se ha convertido en el símbolo rodante de su afición por todo el mundo.

Países Bajos comienza este domingo su participación en la Copa del Mundo 2026 contra Japón, en la primera jornada del grupo F, que también enfrenta a Suecia y Túnez.

Foto embed
El famoso

El debut

No están en el foco, ni en primera línea de los pronósticos, pero Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad, quieren comenzar a destapar sus posibilidades, postularse para el liderato del grupo.

El conjunto de Ronald Koeman no figura más que en el octavo puesto en los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero su objetivo es bastante más ambicioso.

La KNVF ha fijado la vista en las semifinales, aunque Koeman habla de ganar por primera vez la Copa del Mundo. Al conjunto naranja le pesa el cartel de "mejor equipo que no ha ganado nunca" el título. Tres veces subcampeón (1974, 1978 y 2010), lleva doce partidos invictos en el Mundial -al margen de la tanda de penaltis- marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

"Siempre hay presión. Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la presión de hacer una buena presentación. El listón está en todo lo alto y nosotros mismos lo ponemos ahí. Tenemos que mejorar pero estamos bien preparados", dijo el técnico previo al encuentro.

Etiquetas
Estados UnidosArlingtonTexasPaíses BajosAficionadosMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver