Cómo el Autobús Naranja Transformó Arlington

El famoso autobús naranja, símbolo de los aficionados neerlandeses, revolucionó Arlington, Texas, en Estados Unidos, durante las horas previas al partido en el AT&T Stadium entre Países Bajos y Japón.

Tras ser trasladado en barco y pasar esta semana por Gavelston, el autobús naranja de dos pisos congregó a los aficionados de Países Bajos para recorrer las calles aledañas al estadio, al ritmo de su música, con una explosión de júbilo a la que se sumaron tanto seguidores japoneses como mexicanos y estadounidenses, en un auténtico desfile multicolor.

El bus, que pertenece a la Asociación Holandesa de Autobuses Naranjas, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional para los aficionados de la selección neerlandesa.

El llamado autobús naranja fue adquirido en 2004 por un grupo de amigos para acudir a los partidos de su selección durante la Eurocopa de Portugal y, desde entonces, se ha convertido en el símbolo rodante de su afición por todo el mundo.

Países Bajos comienza este domingo su participación en la Copa del Mundo 2026 contra Japón, en la primera jornada del grupo F, que también enfrenta a Suecia y Túnez.

El famoso

El debut

No están en el foco, ni en primera línea de los pronósticos, pero Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad, quieren comenzar a destapar sus posibilidades, postularse para el liderato del grupo.

El conjunto de Ronald Koeman no figura más que en el octavo puesto en los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero su objetivo es bastante más ambicioso.

La KNVF ha fijado la vista en las semifinales, aunque Koeman habla de ganar por primera vez la Copa del Mundo. Al conjunto naranja le pesa el cartel de "mejor equipo que no ha ganado nunca" el título. Tres veces subcampeón (1974, 1978 y 2010), lleva doce partidos invictos en el Mundial -al margen de la tanda de penaltis- marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

"Siempre hay presión. Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la presión de hacer una buena presentación. El listón está en todo lo alto y nosotros mismos lo ponemos ahí. Tenemos que mejorar pero estamos bien preparados", dijo el técnico previo al encuentro.

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