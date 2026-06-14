Cucurella y su posible fichaje por el Real Madrid 2023

El lateral español centra la atención en la concentración de La Roja tras los rumores que lo vinculan con el Real Madrid, a pocas horas del estreno mundialista ante Cabo Verde.

El futuro de Marc Cucurella en su club, el Chelsea, irrumpe en la actualidad de la selección de España a un día de su debut en el Mundial ante Cabo Verde, este 15 de junio, con el Real Madrid apareciendo en escena.

Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en información de traspasos, el equipo presidido por Florentino Pérez se adelanta a otros clubes europeos por su fichaje: "Marc Cucurella fichará por el Real Madrid pagando 60 millones de euros procedente del Chelsea", escribió en sus redes sociales.

Con contrato con el Chelsea, club al que llegó en 2022, hasta el 30 de junio de 2029, su futuro de cara a la próxima temporada ya había sido un tema de conversación durante la concentración del Mundial, en la que el propio protagonista ha evitado hablar del asunto.

Y este domingo apareció en escena el Real Madrid, que sigue en búsqueda de refuerzos tras una temporada en la que no consiguió ganar ningún título y que propició la vuelta del portugués José Mourinho como entrenador.

El potencial fichaje de Cucurella por el Real Madrid la publicó Fabrizio Romano después del último entrenamiento de la selección española antes del debut en el Mundial ante Cabo Verde, en el que Cucurella estuvo pendiente de su teléfono móvil.

Escribiendo mensajes y hablando en los instantes iniciales de movilidad antes de saltar al césped para empezar la dinámica de grupo con el objetivo de preparar el debut de la selección.

Un partido en el que se espera que Cucurella salga de inicio. Jugador de plena confianza para el seleccionador, Luis de la Fuente, que apostó por él como su titular en la Eurocopa de 2024, que ganó España, y es un fijo en sus convocatorias.

Por su parte, Cucurella se centra en el Mundial, así lo transmite, tras una temporada en el Chelsea en la que fue figura clave a pesar de la inestabilidad del club, con tres entrenadores -Enzo Maresca, Calum McFarlane y Liam Rosenior- con 50 encuentros disputados, con un gol y cuatro asistencias.

Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de España - instagram @cucurella3

Etiquetas