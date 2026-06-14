Fernando Palomo critica la comercialización del futbol

Fernando Palomo lanza alerta sobre el rumbo del futbol tras 2026.

El narrador deportivo Fernando Palomo reabrió el debate sobre la creciente comercialización del futbol tras el inicio de la edición 2026, cuestionando el rumbo que ha tomado el deporte en los últimos años.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El comentarista salvadoreño, con más de dos décadas de experiencia narrando torneos internacionales, lanzó una de sus frases más comentadas al afirmar que esta edición marca el inicio del fin de los grandes eventos, en referencia a la expansión del formato y al modelo económico que rodea la competencia.

Palomo también expresó su preocupación por la manera en que el futbol moderno se ha convertido en una industria altamente lucrativa, donde los intereses comerciales, los derechos de transmisión y el marketing tienen un peso cada vez mayor en las decisiones deportivas.

Crecimiento del calendario internacional

En su análisis, el narrador señaló que el crecimiento del calendario internacional y el aumento de partidos han generado una sobrecarga para los futbolistas, lo que afecta su rendimiento físico y, según voces críticas, puede impactar en la calidad del espectáculo.

Asimismo, cuestionó el entorno en el que se desarrollan los grandes eventos deportivos, apuntando a que factores institucionales y económicos influyen cada vez más en la organización de los torneos.

Las declaraciones de Palomo han generado debate entre aficionados, analistas y especialistas, quienes discuten el equilibrio entre el crecimiento comercial del futbol y la preservación de su esencia deportiva.

Con la edición 2026 en marcha y su formato ampliado, la discusión vuelve a cobrar fuerza sobre el futuro del futbol y el papel que juegan las grandes estructuras económicas en su desarrollo global.

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