 Frenkie de Jong: Clave para Koeman y listo para el Mundial
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14 junio / 11:00
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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12/06 19:00 HS
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Finalizado
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USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
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14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Spain SPA
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Argentina ARG
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Frenkie de Jong, el jugador clave para Koeman que llega fresco al Mundial

por Agencia EFE
Ronald Koeman y Frenkie de Jong, en una foto de archivo, EFE
Ronald Koeman y Frenkie de Jong, en una foto de archivo / FOTO: EFE

El mediocampista neerlandés afronta su segunda Copa del Mundo con ritmo competitivo y como uno de los líderes de la "Oranje".

El centrocampista Frenkie de Jong, pieza clave en la selección de Países Bajos, disputará en México, Estados Unidos y Canadá su segundo Mundial, al que llega fresco después de haber disputado 144 minutos con el Barcelona desde el 26 de febrero.

En esa fecha, el futbolista de Arkel, tan indispensable para su técnico, Hansi Flick, como incomprendido por una parte de la afición azulgrana, sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha que lo alejó 44 días de los terrenos de juego.

Su recuperación se fraguó a fuego lento. Se perdió la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, cinco partidos de LaLiga, además de los dos partidos de octavos y la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

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Frenkie de Jong tiene lesión y abandona selección de Países Bajos - EFE

Frenkie de Jong reapareció el 11 de abril frente al Espanyol para jugar 6 minutos y, tres días después, disputó los nueve últimos minutos de la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' contra el Atlético de Madrid. Desde entonces, jugó seis encuentros ligueros. En todos ellos fue suplente.

Además, se perdió dos duelos más, contra el Alavés y el Betis en Liga, por una enfermedad que confirmó recientemente su seleccionador, Ronald Koeman, que apostará este domingo por la titularidad del segundo capitán del Barça en el debut de Países Bajos frente a Japón en el Mundial 2026.

En los partidos de preparación para la Copa del Mundo que el combinado neerlandés disputó contra Argelia y Uzbekistan, Frenkie de Jong ya fue titular, aunque en ambos encuentros fue sustituido.

Su suplencia en los últimos partidos de Liga levantó suspicacias

El rendimiento discreto de Frenkie de Jong desde que se recuperó de la lesión muscular que sufrió en febrero levantó suspicacias en el siempre exigente entorno azulgrana. Algunas voces insinuaron que el neerlandés se estaba reservando para la cita mundialista, algo que negó en una entrevista concedida al diario barcelonés Sport.

"Creo que la gente se equivoca un poco, porque salió el mensaje de que yo no quería arriesgarme para jugar el Mundial. Claro que quiero jugar el Mundial, porque es lo máximo para un jugador. Para mí un Mundial es lo más importante y todo el mundo quiere jugarlo y ganarlo. Pero yo también quería hacer todo lo posible para ganar la Champions y LaLiga con el Barça. Lo que pasa es que estaba lesionado", aseguró De Jong.

Y ese descanso en las últimas semanas de competición lo ha agradecido Koeman, quien en un acto reciente en Barcelona celebró que su pupilo llegaría descansado para la Copa del Mundo.

"Fue una lástima que en los dos partidos (ante el Alavés y el Betis) no haya podido jugar al estar enfermo, pero estoy muy contento porque estará muy fresco para el Mundial. Ojalá esté en buena forma. Si queremos ser un equipo fuerte, necesitamos a Frenkie", dijo Koeman.

Acompañante de Pedri en el centro del campo del Barça

La reflexión del seleccionador neerlandés sobre la ascendencia táctica de Frenkie de Jong la podría haber firmado también Hansi Flick, que considera que De Jong es el mejor compañero de Pedro González "Pedri" en la medular.

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Frenkie de Jong durante un entrenamiento con el Barcelona - EFE

En la "Oranje", el rol de De Jong es distinto al que desempeña en el Spotify Camp Nou. En sus funciones de mediocentro puro, posición en la que nunca ha acabado de brillar en el Barça, es el ancla del equipo, el encargado de organizar el juego desde la base para conectar con los atacantes.

Para Koeman, las opciones del combinado neerlandés de "hacer algo grande" en el Mundial pasan por Frenkie de Jong, que ya se perdió por lesión la Eurocopa de 2024.

Dos años después de ese mazazo y en plena madurez futbolística -el pasado 12 de mayo cumplió 29 años-, el neerlandés que más partidos ha vestido la zamarra del Barcelona espera cumplir con las expectativas del seleccionador después de un último tramo de temporada algo descafeinado con su club.

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