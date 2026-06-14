 Países Bajos y Japón: Clave en Sudáfrica 2010
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14 junio / 11:00
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Países Bajos y Japón ya protagonizaron un partido clave en Sudáfrica 2010

por Amilcar Avila
Países Bajos y Japón debutan este domingo en el Mundial 2026.,
Países Bajos y Japón debutan este domingo en el Mundial 2026. / FOTO:

El choque de este domingo entre europeos y asiáticos revive antecedentes mundialistas que han dejado huella en ambos seleccionados.

Cuando Países Bajos y Japón se enfrenten en el Mundial 2026 (hoy, 13 horas de Guatemala), muchos aficionados pensarán que se trata de un duelo inédito entre dos selecciones que rara vez coinciden en la Copa del Mundo.

Sin embargo, existe un antecedente que pocos recuerdan y que terminó influyendo en el recorrido de ambos equipos en Sudáfrica 2010.

La única vez que neerlandeses y japoneses se enfrentaron en un Mundial fue el 19 de junio de 2010, durante la segunda jornada del Grupo E. Aquel partido, disputado en Durban, fue mucho más cerrado de lo que reflejan los nombres de las selecciones.

Durante buena parte del encuentro, Japón logró contener a una generación neerlandesa repleta de figuras como Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben y Dirk Kuyt. Pero a los 53 minutos apareció Sneijder con un potente disparo que el guardameta japonés Eiji Kawashima no pudo controlar completamente. El balón terminó en la red y Países Bajos se llevó la victoria por 1-0.

Lo curioso es que aquella derrota no eliminó a Japón. Los asiáticos terminaron avanzando a los octavos de final como segundos del grupo, mientras que Países Bajos avanzó como líder con pleno de victorias.

A partir de ahí, los caminos tomaron rumbos distintos. La selección neerlandesa llegó hasta la final del torneo, donde cayó ante España en tiempo extra. 

Japón, por su parte, estuvo muy cerca de alcanzar por primera vez los cuartos de final, pero fue eliminado por Paraguay en una dramática tanda de penales.

Dieciséis años después, ambos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo con una realidad diferente. Japón llega convertido en uno de los equipos más consistentes de Asia, con ocho participaciones mundialistas consecutivas, mientras que Países Bajos sigue persiguiendo el primer título de su historia tras haber sido finalista en tres ocasiones.

El dato que pocos conocen es que el único antecedente mundialista entre ambos no fue un simple partido de fase de grupos. Fue un encuentro que ayudó a impulsar a Países Bajos hacia la final de Sudáfrica 2010 y que, al mismo tiempo, confirmó el crecimiento de una selección japonesa que comenzaba a consolidarse como protagonista habitual en los Mundiales.

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