 Japón y su afición que limpia estadios: ejemplo para 2026
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Japan JAP
Sweden SWE
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Egypt EGY
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15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Senegal SEN
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Senegal SEN
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Austria AUS
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27/06 15:00 HS
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La afición que limpia los estadios: el ejemplo japonés que volverá a verse en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Aficionados de Japón tras un partido del Mundial 2022., FIFA
Aficionados de Japón tras un partido del Mundial 2022. / FOTO: FIFA

Los seguidores de Japón no solo son reconocidos por apoyar a su selección. Su costumbre de recoger basura después de los partidos los ha convertido en un fenómeno admirado en todo el mundo.

Cuando Japón enfrente a Países Bajos en el Mundial 2026, miles de aficionados vestidos de azul llenarán las gradas para apoyar a los Samuráis Azules. Sin embargo, es probable que vuelvan a llamar la atención por algo que ocurre después del pitazo final.

Mientras la mayoría de los espectadores abandona el estadio, los seguidores japoneses suelen quedarse unos minutos más para recoger bolsas, vasos, envoltorios y cualquier otro residuo que haya quedado en las tribunas.

La imagen se ha repetido en las últimas Copas del Mundo y se ha convertido en una de las postales más recordadas del torneo.

Una tradición que sorprendió al mundo

La costumbre ganó notoriedad internacional durante el Mundial de Brasil 2014. A pesar de la derrota de Japón frente a Costa de Marfil, decenas de aficionados permanecieron en las gradas para limpiar el sector que habían ocupado.

Las fotografías dieron la vuelta al mundo y generaron admiración entre aficionados, periodistas y organizadores.

Cuatro años después, en Rusia 2018, la escena volvió a repetirse. Incluso después de la dolorosa eliminación ante Bélgica en octavos de final, los seguidores japoneses recogieron la basura antes de abandonar el estadio.

La misma conducta se observó nuevamente en Catar 2022, consolidando una tradición que ya forma parte de la identidad de la afición japonesa.

Más que una costumbre futbolística

Lo que para muchos resulta extraordinario tiene raíces profundas en la cultura japonesa.

Desde la escuela primaria, los estudiantes participan en actividades de limpieza de aulas, pasillos y espacios comunes. La práctica busca fomentar el respeto por los lugares compartidos y la responsabilidad colectiva.

Por ello, para muchos japoneses limpiar un espacio después de utilizarlo no es una acción excepcional, sino una conducta habitual. Ese valor cultural ha terminado trasladándose también a los estadios de fútbol.

Foto embed
Aficionado de Japón recoge la basura en un estadio - FIFA

Una afición admirada

La conducta de los aficionados japoneses ha sido reconocida por organizadores de torneos, medios de comunicación y seguidores de otras selecciones.

En una época en la que los actos de violencia o los incidentes entre hinchadas suelen ocupar titulares, Japón se ha convertido en un ejemplo de convivencia y respeto dentro de los escenarios deportivos.

Además de la limpieza, los seguidores japoneses son conocidos por su disciplina, organización y apoyo constante a la selección, independientemente de los resultados.

El Mundial 2026, una nueva oportunidad

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá reunirá nuevamente a millones de aficionados de todos los continentes. Y aunque las miradas estarán puestas en las figuras dentro del campo, muchos esperan volver a ver una de las imágenes más simbólicas de los últimos Mundiales: los aficionados japoneses recogiendo la basura de las gradas cuando el partido ya terminó.

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