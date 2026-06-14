 Livano Comenencia: Primer Gol de Curazao en Mundiales
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14 junio / 14:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
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20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
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Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
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Jordan JOR
22/06 21:00 HS
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Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Livano Comenencia marca el primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales

por Amilcar Avila
Livano Comenencia marcó el primer gol de Curazao en un Mundial, EFE
Livano Comenencia marcó el primer gol de Curazao en un Mundial / FOTO: EFE

El jugador de 22 años escribió una página inolvidable para el futbol de Curazao al anotar el primer tanto de su selección en una Copa del Mundo, durante el debut frente a Alemania.

La historia del futbol de Curazao ya tiene un nombre propio en los libros del Mundial: Livano Comenencia.

El joven mediocampista se convirtió este domingo en el autor del primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo, al marcar en el encuentro frente a Alemania correspondiente al Grupo E del Mundial 2026.

Más allá del resultado, el tanto representó un momento histórico para un país que disputa por primera vez el torneo más importante del balompié. La anotación de Livano Comenencia quedará registrada como la primera celebración mundialista de los curazoleños desde que lograron la clasificación histórica a la competición.

A sus 22 años, Livano Comenencia es una de las principales promesas del fútbol de Curazao. Formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven de los Países Bajos, el centrocampista continuó su desarrollo en el balompié neerlandés antes de dar el salto al profesionalismo. Actualmente milita en el FC Zürich, de Suiza.

Cabe resaltar que su trayectoria refleja el vínculo que mantiene Curazao con la diáspora caribeña establecida en Europa, especialmente en territorio neerlandés.

El futbolista ya había mostrado su importancia en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo, pero fue en el escenario más grande donde terminó de grabar su nombre en la historia deportiva de su país.

El gol tuvo un significado especial para una selección que llegó al Mundial como una de las debutantes del torneo y que comparte grupo con potencias como Alemania. 

Para los aficionados de la "Ola Azul", la anotación representó mucho más que un simple empate o una estadística: simbolizó el premio a años de crecimiento futbolístico y al sueño de una nación de más de 150 mil habitantes.

Curazao ya había conseguido un hito al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Ahora, gracias a Livano Comenencia, también puede presumir de haber celebrado su primer gol en la máxima cita del futbol internacional.

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