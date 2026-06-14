Livano Comenencia: Primer Gol de Curazao en Mundiales

El jugador de 22 años escribió una página inolvidable para el futbol de Curazao al anotar el primer tanto de su selección en una Copa del Mundo, durante el debut frente a Alemania.

La historia del futbol de Curazao ya tiene un nombre propio en los libros del Mundial: Livano Comenencia.

El joven mediocampista se convirtió este domingo en el autor del primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo, al marcar en el encuentro frente a Alemania correspondiente al Grupo E del Mundial 2026.

Más allá del resultado, el tanto representó un momento histórico para un país que disputa por primera vez el torneo más importante del balompié. La anotación de Livano Comenencia quedará registrada como la primera celebración mundialista de los curazoleños desde que lograron la clasificación histórica a la competición.

A sus 22 años, Livano Comenencia es una de las principales promesas del fútbol de Curazao. Formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven de los Países Bajos, el centrocampista continuó su desarrollo en el balompié neerlandés antes de dar el salto al profesionalismo. Actualmente milita en el FC Zürich, de Suiza.

Cabe resaltar que su trayectoria refleja el vínculo que mantiene Curazao con la diáspora caribeña establecida en Europa, especialmente en territorio neerlandés.

El futbolista ya había mostrado su importancia en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo, pero fue en el escenario más grande donde terminó de grabar su nombre en la historia deportiva de su país.

El gol tuvo un significado especial para una selección que llegó al Mundial como una de las debutantes del torneo y que comparte grupo con potencias como Alemania.

Para los aficionados de la "Ola Azul", la anotación representó mucho más que un simple empate o una estadística: simbolizó el premio a años de crecimiento futbolístico y al sueño de una nación de más de 150 mil habitantes.

Curazao ya había conseguido un hito al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Ahora, gracias a Livano Comenencia, también puede presumir de haber celebrado su primer gol en la máxima cita del futbol internacional.

Etiquetas