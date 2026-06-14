Niño del suéter navideño recibe sorpresa de Santi Giménez

El futbolista envió un regalo muy especial al niño que apoyó a la Selección de México con un suéter navideño.

El delantero Santiago Giménez protagonizó un emotivo gesto fuera de la cancha al enviarle un regalo a un niño que se volvió viral durante una transmisión en la que apoyaba a la Selección Mexicana con un suéter navideño.

El menor fue captado por las cámaras mientras acompañaba a otros aficionados infantiles vestidos con la camiseta del combinado mexicano. Sin embargo, su vestimenta llamó especialmente la atención: en lugar de un jersey oficial, portaba un suéter con motivos navideños cuyos colores coincidían con los del Tri, lo que generó simpatía y rápidamente convirtió la imagen en tendencia en redes sociales.

VIDEO: Niño se vuelve viral al apoyar a México con suéter navideño ante falta de camiseta No tenía camiseta de México, pero su gesto conmovió a todos los aficionados del Mundial.

La escena llegó a Santi Giménez

La escena se difundió ampliamente y llegó hasta jugadores del conjunto tricolor, entre ellos Giménez, quien decidió responder al gesto del pequeño aficionado, también llamado Santiago, con un obsequio personalizado. El atacante le envió una camiseta de la Selección Mexicana y un mensaje en video, en el que le agradeció su apoyo y destacó su entusiasmo por el equipo nacional.

El detalle del futbolista fue celebrado por aficionados en redes sociales, quienes resaltaron la cercanía entre los jugadores y la afición, especialmente en momentos de competencia internacional como el Mundial.

@lamaquin0la ¡QUÉ MOMENTAZO!🥹🇲🇽 Santi, el pequeño que se hizo viral en redes por apoyar al Tricolor con su icónico suéter navideño recibió una sorpresa que jamás olvidará. 🎄⚽ 💚 #SantiagoGimenez le mandó un mensaje a su tocayo #Santi y le regaló un recuerdo para toda la vida🙌 ♬ sonido original - lamaquinola

Este tipo de interacciones han reforzado la imagen del futbol como un espacio que va más allá del terreno de juego, donde los gestos entre jugadores y seguidores pueden convertirse en momentos virales y significativos.

El caso del "niño del suéter navideño" se suma a otras historias recientes que han mostrado el impacto de la afición en los protagonistas del torneo, consolidando una de las facetas más humanas del fútbol mundial.

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