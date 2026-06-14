 Niño del suéter navideño recibe sorpresa de Santi Giménez
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04 Sweden Sweden Tunisia Tunisia 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Sweden Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
90
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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VIDEO: Niño del suéter navideño recibe sorpresa de Santi Giménez

por Oliver Paniagua
El emotivo detalle de Santiago Giménez con el niño del suéter navideño., Redes sociales.
El emotivo detalle de Santiago Giménez con el niño del suéter navideño. / FOTO: Redes sociales.

El futbolista envió un regalo muy especial al niño que apoyó a la Selección de México con un suéter navideño.

El delantero Santiago Giménez protagonizó un emotivo gesto fuera de la cancha al enviarle un regalo a un niño que se volvió viral durante una transmisión en la que apoyaba a la Selección Mexicana con un suéter navideño.

El menor fue captado por las cámaras mientras acompañaba a otros aficionados infantiles vestidos con la camiseta del combinado mexicano. Sin embargo, su vestimenta llamó especialmente la atención: en lugar de un jersey oficial, portaba un suéter con motivos navideños cuyos colores coincidían con los del Tri, lo que generó simpatía y rápidamente convirtió la imagen en tendencia en redes sociales.

VIDEO: Niño se vuelve viral al apoyar a México con suéter navideño ante falta de camiseta

No tenía camiseta de México, pero su gesto conmovió a todos los aficionados del Mundial.

La escena llegó a Santi Giménez

La escena se difundió ampliamente y llegó hasta jugadores del conjunto tricolor, entre ellos Giménez, quien decidió responder al gesto del pequeño aficionado, también llamado Santiago, con un obsequio personalizado. El atacante le envió una camiseta de la Selección Mexicana y un mensaje en video, en el que le agradeció su apoyo y destacó su entusiasmo por el equipo nacional.

El detalle del futbolista fue celebrado por aficionados en redes sociales, quienes resaltaron la cercanía entre los jugadores y la afición, especialmente en momentos de competencia internacional como el Mundial.

@lamaquin0la

¡QUÉ MOMENTAZO!🥹🇲🇽 Santi, el pequeño que se hizo viral en redes por apoyar al Tricolor con su icónico suéter navideño recibió una sorpresa que jamás olvidará. 🎄⚽ 💚 #SantiagoGimenez le mandó un mensaje a su tocayo #Santi y le regaló un recuerdo para toda la vida🙌

♬ sonido original - lamaquinola

Este tipo de interacciones han reforzado la imagen del futbol como un espacio que va más allá del terreno de juego, donde los gestos entre jugadores y seguidores pueden convertirse en momentos virales y significativos.

El caso del "niño del suéter navideño" se suma a otras historias recientes que han mostrado el impacto de la afición en los protagonistas del torneo, consolidando una de las facetas más humanas del fútbol mundial.

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Niño viralSelección mexicanasuéter navideñoDestacadasSantiago Giménezgesto emotivofútbol y afición

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