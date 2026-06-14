 Debut de Brasil: Claves del Empate ante Marruecos
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14 junio / 11:00
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Qué falló en el debut de Brasil: claves de un empate preocupante ante Marruecos

por Agencia EFE
Casemiro de Brasil disputa el balón con Brahim Diaz de Marruecos., EFE
Casemiro de Brasil disputa el balón con Brahim Diaz de Marruecos. / FOTO: EFE

Brasil dejó más dudas que certezas en el empate a uno contra Marruecos. Un resultado preocupante y raro para la Canarinha en un debut mundialista, ya que solo ha empatado en cuatro ocasiones a lo largo de las 23 ediciones que ha disputado.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien se mostró algo irritado en rueda de prensa con algunas preguntas, fue el primero en reconocer que el equipo jugó mal en la primera mitad.

Y, pese a la mejoría en el segundo tiempo, el técnico italiano se marchó bastante contrariado del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Estas son las claves del tropiezo de la Canarinha:

1. Cuarto empate en un estreno mundialista

La pentacampeona del mundo suele estrenarse con victoria en una Copa del Mundo. Solo ha perdido en dos ocasiones (1930 y 1934), consiguiendo un balance de 17 triunfos y apenas cuatro empates.

Antes del tropiezo contra Marruecos, empató con Yugoslavia en 1974; con Suecia en 1978; y con Suiza en 2018.

La diferencia entre goles marcados y recibidos también es abismal a favor de los sudamericanos: 50 a favor y 20 en contra.

2. Casemiro, señalado

Sobre el campo, Casemiro fue uno de los grandes señalados del conjunto 'verdeamarelo'. El exjugador del Real Madrid volvió a la absoluta de la mano de Ancelotti para dar consistencia y galones al centro del campo.

Sin embargo, este sábado se vio superado en todo momento por el combinado africano. Él y Bruno Guimarães no lograron detener el poblado centro del campo que dispuso el seleccionador Mohamed Ouahbi.

El ex del Manchester United, de 34 años, fue sustituido al descanso con una tarjeta amarilla por Fabinho, quien se mostró más sólido.

3. Agujeros en defensa

La defensa formada por Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, este último lateral derecho improvisado, naufragó.

Brasil encara este Mundial con, a priori, dos de los mejores centrales de Europa: Marquinhos, que acaba de conquistar su segunda 'Champions League' con el París Saint-Germain (PSG), y Magalhães, campeón de la Premier League con el Arsenal y finalista de la Liga de Campeones.

Ambos fallaron en el gol de Ismael Saibari: Magalhães no acertó a cortar el gran pase de Brahim Díaz y Marquinhos se vio superado en velocidad.

Ibáñez también sufrió en el lateral derecho con El Khannouss y Mazraoui, mientras que Douglas Santos no logró contener a Hakimi.

4. Falta de creatividad

Más allá de la fragilidad defensiva, el combinado de Ancelotti pecó de falta de creatividad en ataque. Faltó verticalidad y rapidez. Llegaron pocos balones a Igor Thiago dentro del área. Vinícius, el mejor de Brasil, estuvo fuertemente marcado y salvó a los suyos con un latigazo al filo del descanso.

Lucas Paquetá, llamado a ejercer esa función de enganche, falló varios pases en la salida que casi acaban en tragedia. ¿Resultado? Tan solo 8 remates en total frente a los 13 de Marruecos. El anhelo por el regreso de Neymar solo crece.

5. Raphinha busca su lugar

Fue una de las imágenes del partido. Tras el pitido final, Raphinha se sentó en el césped desconsolado. Varios de sus compañeros se acercaron a él para darle ánimos.

Vinícius comentó después que la reacción de su compañero fue una mezcla de cansancio y frustración.

El atacante del FC Barcelona busca aún su mejor lugar en el esquema de Ancelotti. Contra Marruecos comenzó por dentro y se escoró a la izquierda para combinar con Vini sin mucho éxito. Luego Ancelotti lo situó en el extremo diestro y hasta ocupó posiciones de falso 9. En ninguna de ellas brilló como lo hace en su club.

Brasil tendrá la oportunidad de redimirse el próximo viernes ante Haití, en la segunda jornada del Grupo C, en Filadelfia.

Etiquetas
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