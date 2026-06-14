¿Quién es Udi Neco, el aficionado de Turquía?

Conoce a Udi Neco, el hincha más icónico de Turquía.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha captado la atención por el rendimiento de las selecciones en el campo, sino también por las historias virales que rodean a los aficionados. Desde caminatas de miles de kilómetros hasta mascotas con camisetas de selecciones nacionales, el torneo ya ha dejado múltiples imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Uno de los casos más recientes es el de un aficionado turco conocido en redes sociales como Udi Neco, cuyo nombre real es Necdet Ölçerman. Su presencia en las gradas durante el partido entre Turquía y Australia llamó la atención de miles de espectadores y rápidamente se convirtió en tendencia en internet.

Ölçerman es seguidor del Beşiktaş y de la selección nacional de Turquía, y es conocido por su característico estilo: se pinta la cara de negro, dejando su cabello y barba en blanco, en referencia a los colores del club turco. Su apariencia singular lo ha convertido en una figura reconocida entre los aficionados, especialmente en redes sociales, donde comparte su asistencia frecuente a partidos.

De acuerdo con reportes internacionales, el aficionado también es exmiembro de la Gendarmería turca y ha tenido encuentros con dirigentes del Beşiktaş, incluido su presidente Hasan Arat. Su popularidad ha crecido gracias a su constante presencia en encuentros del club y de la selección.

Debut de Turquía

En el aspecto deportivo, Turquía no tuvo un debut favorable en el Mundial, tras caer 2-0 ante Australia. El encuentro estuvo marcado por la solidez del conjunto australiano, que aprovechó sus oportunidades para imponerse en el marcador, mientras el conjunto turco no logró concretar su juego ofensivo.

La historia de Udi Neco se suma así a la larga lista de aficionados que, con su pasión y estilo particular, terminan robándose parte del protagonismo en la máxima cita del futbol mundial.

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