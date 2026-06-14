 ¿Quién es Udi Neco, el aficionado de Turquía?
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02 Netherlands Netherlands Japan Japan 01
76:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
74
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Quién es Udi Neco, el aficionado que se hizo viral tras el partido entre Turquía y Australia?

por Oliver Paniagua
Conoce a Udi Neco, el hincha que cautivó al Mundial 2026., Redes sociales.
Conoce a Udi Neco, el hincha que cautivó al Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

Conoce a Udi Neco, el hincha más icónico de Turquía.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha captado la atención por el rendimiento de las selecciones en el campo, sino también por las historias virales que rodean a los aficionados. Desde caminatas de miles de kilómetros hasta mascotas con camisetas de selecciones nacionales, el torneo ya ha dejado múltiples imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Uno de los casos más recientes es el de un aficionado turco conocido en redes sociales como Udi Neco, cuyo nombre real es Necdet Ölçerman. Su presencia en las gradas durante el partido entre Turquía y Australia llamó la atención de miles de espectadores y rápidamente se convirtió en tendencia en internet.

Ölçerman es seguidor del Beşiktaş y de la selección nacional de Turquía, y es conocido por su característico estilo: se pinta la cara de negro, dejando su cabello y barba en blanco, en referencia a los colores del club turco. Su apariencia singular lo ha convertido en una figura reconocida entre los aficionados, especialmente en redes sociales, donde comparte su asistencia frecuente a partidos.

De acuerdo con reportes internacionales, el aficionado también es exmiembro de la Gendarmería turca y ha tenido encuentros con dirigentes del Beşiktaş, incluido su presidente Hasan Arat. Su popularidad ha crecido gracias a su constante presencia en encuentros del club y de la selección.

Debut de Turquía 

En el aspecto deportivo, Turquía no tuvo un debut favorable en el Mundial, tras caer 2-0 ante Australia. El encuentro estuvo marcado por la solidez del conjunto australiano, que aprovechó sus oportunidades para imponerse en el marcador, mientras el conjunto turco no logró concretar su juego ofensivo.

La historia de Udi Neco se suma así a la larga lista de aficionados que, con su pasión y estilo particular, terminan robándose parte del protagonismo en la máxima cita del futbol mundial.

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