Resultado Alemania vs. Curazao - Grupo E Mundial 2026

Alemania debuta ante Curazao en el Grupo E del Mundial 2026, en un duelo de contrastes e historia.
La actividad del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 inicia este sábado cuando Alemania y Curazao se enfrenten a las 11:00 horas en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. La selección germana iniciará su camino en la máxima cita del fútbol con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos y comenzar con paso firme una campaña en la que sueña con conquistar su quinta Copa del Mundo.
Por su parte, Curazao vivirá un momento histórico al disputar el primer partido mundialista de su historia. La escuadra caribeña buscará dar la sorpresa ante una de las potencias más tradicionales del balompié internacional y demostrar que puede competir en el escenario más importante del fútbol. Mientras Alemania intentará imponer su jerarquía desde el arranque, los curazoleños afrontarán el reto con la ilusión de escribir una página inolvidable en su debut mundialista.
Minuto a minuto del Alemania vs. Curazao
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Germany
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
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31/05Germany 4 - 0 Finland
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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27/03Switzerland 3 - 4 Germany
Friendlies | Finalizado
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17/11Germany 6 - 0 Slovakia
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Curacao
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07/06Curacao 4 - 0 Aruba
Friendlies | Finalizado
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30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
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31/03Australia 5 - 1 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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27/03China 2 - 0 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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19/11Jamaica 0 - 0 Curacao
Concacaf World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Manuel Neuer
- Joshua Kimmich
- Jonathan Tah
- Nico Schlotterbeck
- Nathaniel Brown
- Aleksandar Pavlović
- Felix Nmecha
- Leroy Sané
- Jamal Musiala
- Florian Wirtz
- Kai Havertz
- Eloy Room
- Sherel Constancio Floranus
- Riechedly Bazoer
- Armando Obispo
- Deveron Fonville
- Livano Comenencia
- Leandro Bacuna
- Sontje Hansen
- Tahith Chong
- Juninho Bacuna
- Jürgen Locadia