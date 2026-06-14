Resultado Alemania vs. Curazao - Grupo E Mundial 2026

Alemania debuta ante Curazao en el Grupo E del Mundial 2026, en un duelo de contrastes e historia.

La actividad del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 inicia este sábado cuando Alemania y Curazao se enfrenten a las 11:00 horas en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. La selección germana iniciará su camino en la máxima cita del fútbol con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos y comenzar con paso firme una campaña en la que sueña con conquistar su quinta Copa del Mundo.

Por su parte, Curazao vivirá un momento histórico al disputar el primer partido mundialista de su historia. La escuadra caribeña buscará dar la sorpresa ante una de las potencias más tradicionales del balompié internacional y demostrar que puede competir en el escenario más importante del fútbol. Mientras Alemania intentará imponer su jerarquía desde el arranque, los curazoleños afrontarán el reto con la ilusión de escribir una página inolvidable en su debut mundialista.

Minuto a minuto del Alemania vs. Curazao

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Germany Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Curacao Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Jalal Jayed, Morocco Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Germany 06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 Germany 4 - 0 Finland

Friendlies | Finalizado

30/03 Germany 2 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

27/03 Switzerland 3 - 4 Germany

Friendlies | Finalizado

17/11 Germany 6 - 0 Slovakia

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Curacao 07/06 Curacao 4 - 0 Aruba

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado

31/03 Australia 5 - 1 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

27/03 China 2 - 0 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

19/11 Jamaica 0 - 0 Curacao

Concacaf World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Germany Curacao 0 Sin datos 0 Alineaciones Germany Germany Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Nico Schlotterbeck

Nathaniel Brown

Aleksandar Pavlović

Felix Nmecha

Leroy Sané

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz Curacao Curacao Eloy Room

Sherel Constancio Floranus

Riechedly Bazoer

Armando Obispo

Deveron Fonville

Livano Comenencia

Leandro Bacuna

Sontje Hansen

Tahith Chong

Juninho Bacuna

Jürgen Locadia

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