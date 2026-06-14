Veterano técnico lidera el sueño de Curazao en Mundial 2026

Apodado "El Pequeño General", Dick Advocaat afronta el mayor reto reciente de su carrera al frente de la selección caribeña.

Mientras las miradas del Mundial 2026 se centran en las grandes figuras dentro del campo, uno de los protagonistas más singulares del torneo se encuentra en el banquillo. Se trata del neerlandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y, a sus 78 años, el entrenador más veterano del certamen.

El experimentado estratega no solo encabeza a una de las selecciones debutantes del torneo, sino que también se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir en una Copa del Mundo, superando el récord del alemán Otto Rehhagel, que tenía 71 años cuando dirigió a Grecia en el Mundial de 2010.

Conocido en el fútbol europeo como "El Pequeño General", Advocaat cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas. Ha dirigido a la selección de los Países Bajos en varias etapas, además de pasar por banquillos de prestigio como PSV Eindhoven, Rangers de Escocia, Zenit de San Petersburgo, Feyenoord, Bélgica, Rusia y Corea del Sur.

Dick Advocaat cuenta con una extensa carrera en el futbol. - FIFA

Al frente del equipo más pequeño de esta Copa del Mundo, tirará de su futbol pragmático, ordenado, sólido, con bloques compactos para aprovechar al máximo recursos limitados.

Su último gran desafío llegó en el Caribe. Bajo su dirección, Curazao logró una clasificación histórica al Mundial de 2026, la primera en la historia del país.

El entrenador incluso dejó temporalmente el cargo en febrero por motivos familiares, pero regresó semanas después para liderar al equipo en su estreno mundialista.

La presencia de Advocaat añade un contraste llamativo al torneo. En el debut de Curazao frente a Alemania, el neerlandés de 78 años se enfrenta al alemán Julian Nagelsmann, de 38, una diferencia de cuatro décadas entre ambos entrenadores.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao - FIFA

Más allá de los resultados, Advocaat ya forma parte de la historia de esta Copa del Mundo. Su experiencia ha sido clave para guiar a una selección que representa a apenas unos 156 mil habitantes y que disputa por primera vez el torneo más importante del fútbol.

Ahora, el veterano entrenador busca añadir un nuevo capítulo a una carrera repleta de experiencias: convertir a Curazao en una de las sorpresas del Mundial 2026.

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