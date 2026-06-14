 Veterano técnico lidera el sueño de Curazao en Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Netherlands Netherlands Japan Japan --
14 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El técnico más veterano del Mundial 2026 dirige el sueño de Curazao

por Amilcar Avila
Con 78 años, Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, es el entrenador más veterano del Mundial 2026, FIFA
Con 78 años, Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, es el entrenador más veterano del Mundial 2026 / FOTO: FIFA

Apodado "El Pequeño General", Dick Advocaat afronta el mayor reto reciente de su carrera al frente de la selección caribeña.

Mientras las miradas del Mundial 2026 se centran en las grandes figuras dentro del campo, uno de los protagonistas más singulares del torneo se encuentra en el banquillo. Se trata del neerlandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y, a sus 78 años, el entrenador más veterano del certamen.

El experimentado estratega no solo encabeza a una de las selecciones debutantes del torneo, sino que también se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir en una Copa del Mundo, superando el récord del alemán Otto Rehhagel, que tenía 71 años cuando dirigió a Grecia en el Mundial de 2010.

Conocido en el fútbol europeo como "El Pequeño General", Advocaat cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas. Ha dirigido a la selección de los Países Bajos en varias etapas, además de pasar por banquillos de prestigio como PSV Eindhoven, Rangers de Escocia, Zenit de San Petersburgo, Feyenoord, Bélgica, Rusia y Corea del Sur.

Foto embed
Dick Advocaat cuenta con una extensa carrera en el futbol. - FIFA

Al frente del equipo más pequeño de esta Copa del Mundo, tirará de su futbol pragmático, ordenado, sólido, con bloques compactos para aprovechar al máximo recursos limitados.

Su último gran desafío llegó en el Caribe. Bajo su dirección, Curazao logró una clasificación histórica al Mundial de 2026, la primera en la historia del país.

El entrenador incluso dejó temporalmente el cargo en febrero por motivos familiares, pero regresó semanas después para liderar al equipo en su estreno mundialista.

La presencia de Advocaat añade un contraste llamativo al torneo. En el debut de Curazao frente a Alemania, el neerlandés de 78 años se enfrenta al alemán Julian Nagelsmann, de 38, una diferencia de cuatro décadas entre ambos entrenadores.

Foto embed
Dick Advocaat, seleccionador de Curazao - FIFA

Más allá de los resultados, Advocaat ya forma parte de la historia de esta Copa del Mundo. Su experiencia ha sido clave para guiar a una selección que representa a apenas unos 156 mil habitantes y que disputa por primera vez el torneo más importante del fútbol.

Ahora, el veterano entrenador busca añadir un nuevo capítulo a una carrera repleta de experiencias: convertir a Curazao en una de las sorpresas del Mundial 2026.

Etiquetas
TécnicoMundial 2026CurazaoDestacadasDick Advocaat

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver