Chilavert critica la falta de tácticas de Paraguay

Tras el revés en el estreno mundialista ante Estados Unidos, Chilavert cuestionó las decisiones del técnico Gustavo Alfaro y lamentó la falta de un sistema de juego definido.



El exportero paraguayo José Luis Chilavert criticó este lunes al seleccionador de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, después de la derrota 4-1 que sufrió la Albirroja en su debut ante Estados Unidos en el Mundial, al señalar que el equipo "nunca" tuvo un "sistema táctico definido".

"La realidad nos indica de que nunca tuvimos un sistema táctico definido", declaró Chilavert a la radio local Ñandutí, consultado sobre el encuentro que marcó el retorno, después de 16 años, de Paraguay a una Copa del Mundo.

"La culpa para mí -agregó Chilavert- no la tienen los jugadores, el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos".

A juicio del exarquero internacional, los jugadores estadounidenses "son rápidos en el contraataque", pero "en el juego aéreo no tienen mucha fuerza".

En ese sentido, consideró que Paraguay "debe aprovechar las virtudes" que tiene, entre las que mencionó "la pelota parada", que, a su juicio, "no trabajó" Alfaro.

"Tenemos que recuperar esa fuerza, esa agresividad del futbolista paraguayo", indicó Chilavert, quien disputó los Mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert - EFE

De igual forma, criticó que Alfaro no decidiera el arquero titular de la selección hasta poco antes del debut.

"Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero", criticó Chilavert al analizar el desempeño de Orlando Gill en el duelo ante uno de los tres anfitriones del Mundial -junto con México y Canadá-.

Estados Unidos, con mayor gol diferencia, lidera el grupo D con tres enteros, los mismos que Australia. Le siguen Turquía y Paraguay, que aún no suman puntos en la cita que se disputará hasta el 19 de julio.

Etiquetas