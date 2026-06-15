 Chilavert critica la falta de tácticas de Paraguay
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Chilavert ve falta de "sistema táctico" en Paraguay tras la derrota ante Estados Unidos

por Agencia EFE
José Luis Chilavert, leyenda de la selección de Paraguay - Archivo
José Luis Chilavert, leyenda de la selección de Paraguay / FOTO: Archivo

Tras el revés en el estreno mundialista ante Estados Unidos, Chilavert cuestionó las decisiones del técnico Gustavo Alfaro y lamentó la falta de un sistema de juego definido.

El exportero paraguayo José Luis Chilavert criticó este lunes al seleccionador de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, después de la derrota 4-1 que sufrió la Albirroja en su debut ante Estados Unidos en el Mundial, al señalar que el equipo "nunca" tuvo un "sistema táctico definido".

"La realidad nos indica de que nunca tuvimos un sistema táctico definido", declaró Chilavert a la radio local Ñandutí, consultado sobre el encuentro que marcó el retorno, después de 16 años, de Paraguay a una Copa del Mundo.

"La culpa para mí -agregó Chilavert- no la tienen los jugadores, el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos".

A juicio del exarquero internacional, los jugadores estadounidenses "son rápidos en el contraataque", pero "en el juego aéreo no tienen mucha fuerza".

En ese sentido, consideró que Paraguay "debe aprovechar las virtudes" que tiene, entre las que mencionó "la pelota parada", que, a su juicio, "no trabajó" Alfaro.

"Tenemos que recuperar esa fuerza, esa agresividad del futbolista paraguayo", indicó Chilavert, quien disputó los Mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

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El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert - EFE

De igual forma, criticó que Alfaro no decidiera el arquero titular de la selección hasta poco antes del debut.

"Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero", criticó Chilavert al analizar el desempeño de Orlando Gill en el duelo ante uno de los tres anfitriones del Mundial -junto con México y Canadá-.

Estados Unidos, con mayor gol diferencia, lidera el grupo D con tres enteros, los mismos que Australia. Le siguen Turquía y Paraguay, que aún no suman puntos en la cita que se disputará hasta el 19 de julio.

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